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Головна Економіка Українці в Німеччині ризикують залишитися без виплат: за що скасовують соцпідтримку

Українці в Німеччині ризикують залишитися без виплат: за що скасовують соцпідтримку

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 18:15
Виплати для українців у Німеччині: за які дії можна втратити фінансову допомогу
Грошова допомога в Німеччині. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців, які проживають у Німеччині, почали замислюватися над питання, що буде з виплатами найближчим часом. Адже з липня 2026 року правила соціальної підтримки суттєво змінилися. Тепер замість традиційної програми Bürgergeld діє новий вид грошової допомоги — Grundsicherung.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українців можуть позбавити виплат у Німеччині.

Що передбачає соцпідтримка в Німеччині

Згідно з інформацією на офіційному порталі Федерального уряду Німеччини, виплати Bürgergeld замінили базовим доходом. Нові правила поширилися на всіх отримувачів, у тому числі — на українців. Серед основних нововведень — активне сприяння у пошуку роботи.

"Першим кроком буде оцінка можливості негайного працевлаштування. Якщо цього не відбувається, можна розглянути підвищення кваліфікації та подальше навчання. Це особливо стосується осіб віком до 30 років", — йдеться на порталі.

Метою запровадження Grundsicherung стало стимулювання отримувачів соціальної підтримки активно шукати роботу. Центри зайнятості з липня 2026 року почали ретельніше перевіряти фінансовий стан заявників, їх житлові умови і заощадження.

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Чому можуть скасувати виплати

Оскільки вимоги стали більш жорсткими, то і ризик скасування або скорочення виплат посилився. Залишитися без коштів у Німеччині можуть українці, які:

  • відмовилися відгукуватися на вакансії роботодавців — мінус 30% суми на три місяці;
  • не відвідували зустрічі в Jobcenter — мінус 30% суми на місяць за другий пропуск і ризик повного припинення виплат за три пропуски поспіль;
  • систематично відхиляли пропозиції роботи без поважних причин.

"Для осіб, які співпрацюють зі своїм центром зайнятості та — в межах можливостей — роблять усе для продовження соцпідтримки, закон не встановлює жодних суворіших вимог", — пояснили на сайті Федерального міністерства праці та соціальних справ.

Як видно, основні вимоги до отримувачів соціального грошового забезпечення пов’язані з працевлаштуванням. Якщо людина має змогу частково або повноцінно працювати, але ігнорує правила Grundsicherung, вона залишиться без фінансової допомоги з боку держави.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Німеччині подорожчали вантажоперевезення. Через тривалу спеку і посуху рівень води в річці Рейн суттєво знизився. Як результат, компанії вимушені скорочувати обсяги поставок або збільшувати кількість малогабаритних суден.

Також Новини.LIVE розповідали, що потрібно мати в Німеччині для законної риболовлі. Загальні витрати на оформлення документів можуть сягати 150-350 євро, а щорічна ліцензія коштує близько 300 євро. За порушення правил рибалкам загрожують значні штрафи.

Німеччина українці соцвиплати
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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