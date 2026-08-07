Українці можуть поставити "на паузу" кредити за житло: кого стосується

Зруйнований будинок в Києві, чоловік підписує документи, ключі від квартири на столі, людина рахує заощадження. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Внутрішньо переміщені особи, які придбали житло за кредитними програмами, можуть тимчасово не сплачувати іпотеку. При цьому призупинення платежів діє не з моменту звернення, а з дати фактичного пошкодження або знищення нерухомості.

Про це повідомили в Держмолодьжитлі, передають Новини.LIVE.

Як призупинити виплати за кредитом

Скористатися цим правом можуть громадяни, які придбали житло за програмою "Житло для ВПО" або за іншими пільговими кредитними програмами Держмолодьжитла, якщо їхня квартира чи будинок були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій.

Для оформлення призупинення виплат необхідно пройти встановлену процедуру.

Насамперед треба повідомити про інцидент екстрені служби. Якщо це потрібно, слід звернутися до ДСНС за номером 101 для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також повідомити поліцію за номером 102 про пошкодження чи руйнування житла внаслідок воєнних дій.

Після цього варто максимально детально зафіксувати наслідки обстрілу. Рекомендується зробити фотографії та відео будинку або квартири як зовні, так і всередині. Також бажано зберегти офіційні повідомлення про обстріл чи інші докази того, що в населеному пункті відбувалися бойові дії.

Наступний крок — звернутися до органу місцевого самоврядування або військової адміністрації за місцем розташування житла та повідомити про його пошкодження або руйнування.

Після цього потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене майно. Це можна зробити через портал чи застосунок "Дія", а також у найближчому ЦНАПі.

Далі спеціальна комісія проводить обстеження нерухомості. За його результатами складається акт, а відомості вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Отримавши акт обстеження, позичальнику потрібно звернутися до регіонального управління Держмолодьжитла із заявою про призупинення платежів за кредитом.

З якого моменту призупиняються платежі за кредитом

У Держмолодьжитлі наголошують, що призупинення платежів за кредитом здійснюється з дати фактичного пошкодження або знищення житла, а не з дати складення акта обстеження чи звернення до відомства.

Тобто навіть якщо оформлення акта обстеження триватиме певний час, призупинення платежів поширюється на період від дати фактичного пошкодження або знищення житла.

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