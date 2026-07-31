Табличка біля каси, яка порушує закон: що варто знати покупцям

Червоний бант, кульки зі знаком відсотка, дві дівчини в магазині. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Під час акцій в магазинах багато хто бачив на акційному товарі надпис "акційний товар обміну і поверненню не підлягає". Дехто мовчки з цим погоджувався. Але юристи наголошують, що така вимога прямо суперечить чинному законодавству. Покупець має право на обмін навіть товару зі знижкою.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі, передають Новини.LIVE.

Знижка не скасовує ваші права

Закон "Про захист прав споживачів" не робить винятків для акційних товарів. Стаття 9 цього закону дає покупцеві право повернути чи обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо річ виявилася не тією. Наприклад не підійшов розмір, колір, фасон чи форма, або товар просто неможливо використати за призначенням. Те, що ви заплатили за нього менше через знижку, це не скасовує ваші права як покупця. Вони діють так само, як і для товару за повну вартість.

Проте на все це закон відводить два тижні. Винятком може бути тільки, якщо сам продавець не запропонував довший термін.

Встигнути не "зіпсувати" товар

Єдина умова, яку потрібно дотримуватись — товар має виглядати так ніби щойно куплений. Тобто без слідів використання, зі збереженими бирками, пломбами та іншим маркуванням. І, звісно, варто зберігати чек, що підтверджує покупку. Без нього довести факт придбання буде складніше.

А ось що дійсно не можна повернути та чому. Тут ви справді не зможете повернути товар, але не через акції. Існує окремий перелік таких товарів. Туди потрапили продукти харчування, ліки, парфумерія та косметика, а також натільна і постільна білизна. Тут вже незалежно від того, купували ви дані товари зі знижкою чи ні. Їх повертати не можна через те, що такі товари з гігієнічних чи інших міркувань неможливо знов пустити в продаж після того, як вони побували в чужих руках.

Що робити, якщо магазин відмовляє

Якщо продавець вперто відмовляється приймати товар назад, не варто миритися з цим мовчки. Достатньо звернутися із заявою до Держпродспоживслужби або її територіального підрозділу. Там вже розберуться, чи справді ваші права були порушені.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали за якими вимогами мають працювати дитячі оздоровчі табори. Держпродспоживслужба разом із МОЗ України затвердила новий санітарний регламент. Найголовнішою вимогою для роботи закладів під час воєнного стану є наявність укриттів.

Також Новини.LIVE повідомляли, як суд визнав чинним заповіт померлого, після перенесеного інсульту. Резонансна судова справа розігралась в Польщі. Син звернувся до суду із вимогою переглянути заповіт через можливу відсутність глузду після перенесеного інсульту.