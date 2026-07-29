Свідоцтво про смерть на ТОТ: як оформити український документ через суд без сплати збору

Рюмка на столі посеред кладовища, рука тримає суддівський молоток. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Смерть рідної людини в окупації залишає болісну втрату. Крім внутрішніх переживань, ще ускладнюється юридичний процес. Однак підтвердити смерть близької людини та отримати українське свідоцтво можна. Така процедура передбачена законодавством.

Про всі деталі та тонкощі процесу оформлення розповідала Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Куди йти та хто може ініціювати створення свідоцтва

Для початку необхідно подати заяву до суду. Це можна зробити на будь-якій території України поза межами тимчасово окупованої. В окупації жоден з органів української влади не працює.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, порушити справу можуть члени сім’ї померлого, їхні законні представники або інші особи.

Збір доказів та вимоги до заяви

Оскільки офіційні українські органи не працюють в окупації, суд приймає будь-які доступні докази:

письмові документи та висновки експертів;

показання свідків та особисті пояснення заявника;

фото, аудіо та / або відеоматеріали;

інші докази, що констатують смерть.

У заяві потрібно обов'язково вказати мету встановлення факту смерті та викласти всі відомі обставини події.

Судовий розгляд справи та передача даних до ДРАЦС

Законодавство зобов'язує суди розглядати справи про факт смерті на ТОТ невідкладно з дня надходження заяви.

За результатами засідання суд ухвалює одне з трьох можливих рішень:

Встановити факт смерті. Повернути заяву, якщо вона неналежно оформлена. Відмовити, якщо суд вважатиме, що доказів недостатньо.

Якщо суд все ж встановив факт смерті, то копію його рішення одразу віддають заявнику. Або суд може самостійно направити копію до органів Державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо документ надійшов безпосередньо із суду, реєстрація смерті проводиться співробітниками ДРАЦС у той же самий день.

Суд видав копію рішення на руки: подальші дії

Якщо суд видав копію рішення про факт смерті на руки заявнику, в такому випадку позивачу слід самостійно звернутись до місцевого ДРАЦСу. Заявник має додатково пред’явити паспорт громадянина України при подачі копії рішення.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про резонансну судову справу про поділ спадку у Польщі. Заявником виявився син померлого чоловіка. Він стверджував, що заповіт був складений, коли батько був не в адекватному стані після перенесеного інсульту.

Також Новини.LIVE повідомляли про важливі терміни оформлення спадщини. Основним строком оформлення є шість місяців. Проте якщо на момент смерті спадкоємець проживав разом з померлим, то спадщина вважається автоматично прийнятою. Крім випадків, коли спадкоємець відмовляється від спадку особисто.