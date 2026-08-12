Стипендії зростуть удвічі: коли та скільки отримають студенти

Готівка і банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

В Україні відбудеться масштабне підвищення академічних, підвищених та іменних стипендій для студентів державних і комунальних закладів освіти денної форми навчання. Виплати зростуть удвічі, а перші оновлені суми надійдуть на банківські картки вже наприкінці вересня. На фінансування цієї програми з державного бюджету виділено рекордні 6,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Мінфін, передають Новини.LIVE.

Нові суми для студентів університетів та академій

Для здобувачів освітніх ступенів бакалавра та магістра у закладах вищої освіти виплати зростуть наступним чином:

мінімальна академічна стипендія зросте з 2 000 до 4 000 гривень;

підвищена стипендія за найвищий бал серед курсу зросте з 2 910 до 5 820 гривень;

стипендія Кабінету Міністрів збільшиться з 4 000 до 8 000 гривень;

стипендія Верховної Ради зросте з 4 400 до 8 800 гривень;

стипендія Президента України: підніметься з 10 000 до 20 000 гривень.

Виплати для коледжів, технікумів та профтехів

Суттєвий приріст відчують і здобувачі фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Для них передбачено:

мінімальна академічна стипендія зросте з 1 510 до 3 020 гривень;

підвищена стипендія збільшиться з 2 197 до 4 394 гривень;

стипендія Верховної Ради зросте з 3 320 до 6 640 гривень;

стипендія Президента України підніметься з 7 600 до 15 200 гривень.

Отримають оновлені виплати не всі

За чинним законодавством, стипендіальний фонд розподіляється лише між 40-45% студентів бюджетної форми навчання у загальному рейтингу успішності, який формується після кожної заліково-екзаменаційної сесії. Студенти, що навчаються на контракті отримувати стипендіальні виплати не зможуть.

Як отримати стипендію

Перед тим, як вийти на стипендію, необхідно успішно без перескладань скласти сесію. Після цього деканат формує рейтинг успішності серед всього курсу.

Рейтинг обчислюється за 100-бальною шкалою:

90% рейтингу складають успіхи на заліках та іспитах;

ще 10% — наукова діяльність, спорт та участь у громадському житті навчального закладу.

Підвищену стипендію отримують лише до 15% студентів із найвищим середнім балом на курсі.

Для студентів-пільговиків передбачена окрема стипендія

Діти-сироти, учасники бойових дій та їхні діти, ВПО, особи з інвалідністю, діти загиблих УБД та малозабезпечені можуть отримувати соціальну стипендію. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів. Перелік цього пакету можна дізнатись в деканаті свого факультету.

Окремі виплати для критично важливих спеціальностей

Фінансову підтримку також передбачено для спеціальностей, необхідних для відбудови країни. Це природничо-математичні, інженерні, педагогічні та ІТ напрямки.

Для таких студентів мінімальна академічна стипендія становитиме понад 5 000 гривень, а підвищена за особливі досягнення сягатиме 7 400 гривень. У міністерстві зазначають, що це дозволить стимулювати молодь здобувати затребувані професії в Україні.

Хто може вступити в університет без НМТ

Для абітурієнтів із прифронтових зон та тимчасово окупованих територій діє спрощена система вступу. Такі вступники можуть зараховуватися до українських закладів вищої освіти без складання НМТ, а лише за результатами співбесіди.

Вступникам слід встигнути звернутись до освітніх центрів університетів для проходження співбесіди до 30 серпня включно.

Студенти-контрактники можуть отримати фінансування від держави

Для абітурієнтів, які вступають на контракт, продовжує діяти програма державних грантів. Вона передбачає часткову компенсацію вартості навчання за рахунок бюджету, а розмір виплати безпосередньо залежить від результатів НМТ:

від 150 балів із будь-яких двох предметів або від 140 балів для окремих критично важливих спеціальностей — грант від 17 000 гривень на рік;

від 170 балів і вище — державна підтримка зростає до 25 000 гривень на рік.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про збільшення зарплати педагогічних працівників вже з вересня. За словами прем'єр-міністра, оклади вчителів зростуть на 20%. Мінімальна ставка вже з вересня може становити щонайменше 10 104 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, де найдорожчий контракт в Україні на магістратуру. Найдорожчими напрямами виявились економічні, аналітичні, ІТ та бізнес. Найдешевшим напрямом виявилась металургія.