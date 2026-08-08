Стимул для переїзду: де українцям можуть компенсувати 50% вартості нового житла

Пляж і місто на острові Сардинія, купюри євро. Фото: Tripadvisor, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці можуть взяти участь у програмі компенсації та оселитися в сонячній Сардинії. Ціни на квартири в усіх куточках світу немаленькі, проте одна вигідна пропозиція дозволить заощадити до 50% на купівлі нерухомості. Ми дізналися, кому пропонують значні суми для тривалого проживання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Автономного регіону Сардинія.

Хто може отримати 15 000 євро на житло

Сардинія — другий за величиною острів у Середземному морі. Це автономний регіон, що входить до складу Італії. Там довгий час намагаються побороти демографічну кризу, оскільки чисельність мешканців помірно зменшується. Аби мотивувати людей переїжджати на острів, місцева влада запустила програму компенсації.

Умови передбачають надання самотній особі чи родині виплати в розмірі до 15 000 євро на купівлю житла, але не більше 50% запланованих витрат. Наприклад, якщо квартира коштує 20 000 євро, то учаснику програми компенсують 10 000 євро.

Оселитися в Сардинії запрошують як італійців, так іноземців. При цьому перевагу надають саме громадянам інших країн. До пріоритетних категорій належать молоді сім'ї, родини з неповнолітніми дітьми та заявники віком до 40 років.

"Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися і розвивати економіку найбільш вразливих територій", — заявив президент Сардинії Крістіан Солінас.

Які умови надання компенсації

Щоб отримати фінансову безповоротну допомогу, необхідно виконати такі вимоги:

купити перше житло в містечках із чисельністю населення не більше 5 000 осіб;

зареєструвати місце проживання у вибраному населеному пункті;

оселитися в Сардинії щонайменше на п’ять років після отримання виплати.

Тобто звичайним туристам не варто розраховувати на компенсацію за житло. Потрібно не лише володіти нерухомістю на острові, але й зробити його своїм основним місцем проживання. Отримані кошти дозволяється витратити на покриття частини вартості об’єкта, ремонт або повноцінне відновлення (реконструкцію).

Українці, які мають валютні заощадження та обирають місце для тривалого поселення, можуть розглянути цей варіант. Сардинія вважається популярним туристичним курортом із білосніжними пляжами, чистою бірюзовою водою та мальовничою природою.

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