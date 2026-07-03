Спільне користування ділянкою: кому зі співвласників нараховують земельний податок

Плата за землю в Україні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Українці повинні платити за землю, яка перебуває в їх користуванні чи власності. Трапляються випадки спільного володіння ділянкою, наприклад, коли йдеться про подружжя, фермерські господарства тощо. Виникає питання, хто саме зобов’язаний нараховувати і сплачувати податок у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто зі співвласників платить податок на землю.

Варіанти спільного володіння землею

Згідно зі статтею 86 Земельного кодексу, ділянка може перебувати у спільній частковій власності, коли в документах є чітко визначена частка користування/володіння кожною особою, або у спільній сумісній власності — без визначення часток учасників.

Зобов’язання сплачувати податок спрямовується на власників землі та постійних користувачів — фізичних осіб, згідно зі статтею 269 Податкового кодексу. Якщо існують співвласники, то порядок нарахування коштів у бюджет залежить від індивідуальних обставин, зокрема виду спільної власності та факту поділу ділянки в натурі.

Хто повинен платити земельний податок

Відповідь на це питання залежить від того, як оформлена ділянка:

у випадку спільної сумісної власності, коли частки не розподілені між людьми, податок нараховують кожному співвласнику в рівних частинах;

якщо в документах прописали володіння часткою землі (наприклад, ½ або ¼), то повідомлення-рішення від ДПС отримає кожен користувач у межах свого ліміту площі.

Спільна сумісна власність передбачає право учасників делегувати виконання фінансового зобов’язання одній людині. Тобто хтось із родини, фермерського господарства чи мешканців багатоквартирного будинку може взяти на себе повноваження розпоряджатися нерухомим майном і сплачувати податок за всіх співвласників.

У випадку спільної часткової власності подвійного трактування законодавчих норм немає: кожен користувач отримує повідомлення від ДПС із сумою податку пропорційно належній йому ділянці та повинен самостійно відправляти кошти на відповідний рахунок.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що власники та користувачі земельних ділянок повинні регулярно скошувати траву і видаляти бур’яни. Інакше загрожує фінансова відповідальність. Громадяни заплатять від 340 до 1 360 грн, а посадовці та ФОП — від 850 до 1 700 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці не можуть садити дерева на власній ділянці як заманеться. Необхідно дотримуватися встановлених будівельних норм щодо відстані до межі з сусідами. Плюс перед посадкою не завадить перевірити місцеві правила благоустрою.