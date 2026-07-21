Спадщина у 2026 році: скільки потрібно заплатити українцям для оформлення майна

Вартість оформлення спадщини в Україні у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Після смерті людини її майно переходить у спадщину. Але щоб офіційно стати власником квартири, будинку, землі чи автомобіля, недостатньо лише бути спадкоємцем — потрібно звернутися до нотаріуса, оплатити його послуги та податки. Тож цікаво, у скільки орієнтовно обійдеться оформлення спадщини у 2026 році.

Про, те скільки коштує оформити спадщину у нотаріуса у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на онлайн-довідник "PricesUA".

Скільки коштує оформлення спадщини у 2026 році

У 2026 році остаточна вартість оформлення залежить від того, яке майно успадковується, скільки є спадкоємців і наскільки складною є справа. Тому можна назвати лише орієнтовні ціни:

оцінка майна — 1 000-4 000 грн;

послуги нотаріуса — від 2 000 до 6 000 грн;

витяги з державних реєстрів — 200-500 грн;

відкриття спадкової справи — від 500 до 1 500 грн;

державна реєстрація права власності — 300-1 000 грн.

У середньому оформлення спадщини обходиться у 4-12 тисяч гривень. Якщо у спадщину входить кілька об'єктів нерухомості або іншого майна, витрати можуть бути вищими.

Які податки потрібно заплатити при оформленні спадщини

Окрім витрат на оформлення документів, у деяких випадках потрібно сплатити податок. Для найближчих родичів він становить 0%. Така ставка стосується:

дітей;

батьків;

чоловіка або дружини.

5% застосовується для інших родичів, зокрема племінників, дядьків, тіток та інших членів родини, які не належать до першого ступеня спорідненості. 18% доведеться заплатити, якщо спадщину отримує людина, яка не є родичем спадкодавця.

У випадках, коли діє ставка 5% або 18%, розмір податку залежить від оціночної вартості успадкованого майна, тому загальна сума витрат може бути значно більшою.

Які документи потрібно підготувати для оформлення спадщини

Насамперед спадкоємець має звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини — зазвичай це останнє зареєстроване місце проживання померлого. Для відкриття спадкової справи знадобляться:

документи на майно;

свідоцтво про смерть;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце проживання спадкодавця;

документи, що підтверджують право на спадщину або родинні зв'язки.

Після перевірки документів нотаріус відкриває спадкову справу та починає її оформлення.

Скільки часу є на оформлення спадщини

Подати заяву на прийняття спадщини потрібно протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця. Якщо цей строк пропустити, поновити право на спадщину можна лише через суд.

У такому разі доведеться додатково оплатити судовий збір та інші супутні витрати, тому з оформленням краще не зволікати.

Раніше Новини.LIVE писали, що заповіт — це документ, у якому людина заздалегідь вирішує, кому дістанеться її майно після смерті. Його обов’язково оформлюють письмово, із датою та місцем складання, а засвідчує нотаріус або інша уповноважена законом особа. За потреби при цьому можуть бути присутні й свідки.

Також Новини.LIVE розповідали, що після смерті власника гроші на банківському рахунку входять до складу спадщини. Тому навіть рідні не мають права користуватися карткою чи знімати кошти, навіть якщо знають PIN-код або мають доступ до банківського застосунку. Це може спричинити конфлікти між спадкоємцями та мати правові наслідки.