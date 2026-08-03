Спадщина у 2026 році: без яких документів нотаріус не видасть свідоцтво

Документи для оформлення cпадщини у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Оформлення спадщини на квартиру, будинок чи інше майно починається зі збору необхідних документів. Якщо хоча б одного з них бракує або в документах є помилки, процес може затягнутися, а нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину.

Про те, без яких документів українці не зможуть успадкувати майно у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Центр надання адміністративних послуг Іванівської територіальної громади.

Які документи потрібно підготувати спадкоємцям, щоб отримати майно у 2026 році

Після відкриття спадкової справи нотаріус надає спадкоємцю перелік документів, які потрібно подати. Зазвичай до нього входять:

паспорт і РНОКПП спадкоємця;

технічний паспорт (за наявності);

свідоцтво про смерть спадкодавця;

заповіт або його дублікат (якщо він є);

документи, що підтверджують право власності на майно;

підтвердження спільного проживання зі спадкодавцем, якщо така обставина має значення;

документи, що підтверджують родинні зв'язки зі спадкодавцем (якщо спадщина оформлюється за законом).

Якщо документи на нерухомість були втрачені, це не означає, що оформити спадщину неможливо. У такому випадку можна отримати їхній дублікат або звернутися до суду для підтвердження права власності.

Хто може стати спадкоємцем в Україні

Насамперед майно отримують люди, яких спадкодавець вказав у заповіті. Якщо заповіту немає або він не охоплює все майно, спадщина розподіляється за законом.

Відповідно до 1261 статті Цивільного кодексу України, до спадкоємців першої черги належать діти, чоловік або дружина та батьки померлого. Лише якщо таких спадкоємців немає, вони відмовилися від спадщини або втратили право на неї, майно переходить до наступної черги.

Якщо спадкоємець не проживав разом зі спадкодавцем на момент його смерті, він повинен особисто звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Якщо ж людина була зареєстрована та фактично проживала разом із померлим, у більшості випадків вона вважається такою, що вже прийняла спадщину.

Подати заяву самостійно можуть особи, які досягли 14 років. Якщо спадкоємцем є малолітня, недієздатна або обмежено дієздатна особа, усі необхідні документи та заяви подають її законні представники.

Раніше Новини.LIVE писали, що втрата рідної людини на тимчасово окупованій території — це не лише емоційний удар, а й складнощі з оформленням документів. Але підтвердити факт смерті та отримати українське свідоцтво цілком можливо. Для цього в Україні діє визначена законом процедура.

Також Новини.LIVE розповідали, що заповіт не завжди визначає долю майна. У деяких випадках його можуть визнати недійсним — повністю або лише в окремій частині. Тож варто розуміти, коли це можливо і хто має право оскаржити документ.