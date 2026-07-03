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Головна Економіка Службове житло в Україні: хто може отримати квартиру чи будинок і як змінилися умови

Службове житло в Україні: хто може отримати квартиру чи будинок і як змінилися умови

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 12:12
Житло для медичних працівників: як змінили умови надання службової квартири
Робота медика в селі. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні внесли зміни на ринку нерухомості в питанні забезпечення житлом медичних працівників. Йдеться про випадки надання квартири чи будинку в сільській місцевості та прифронтових зонах. Умови програми підтримки полегшили.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Що змінилося для медпрацівників

Зміни внесли до постанови Кабінету Міністрів від 16 липня 2025 року № 900. Цей документ регулює механізм купівлі службового житла закладами охорони здоров’я за кошти державного бюджету для медичних працівників.

Нововведення для учасників програми включають:

  • дію механізму розширили на міста Миколаївської області, зокрема Миколаїв;
  • врегулювали можливість придбання будинків із земельними ділянками;
  • оновили норми площі — відтепер вони аналогічні з умовами програми "єОселя";
  • строк розміщення вакансії на Єдиному вебпорталі вакантних посад у закладах охорони здоров’я скоротили з 90 днів до 60-ти;
  • максимальний стаж роботи претендента на житло в закладі збільшили зі 120 днів до року (інтернатура не враховується);
  • для медиків у Херсонській області спростили умови участі — правила щодо тривалості розміщення вакансій та стажу роботи не застосовуються.

Ще одне суттєве нововведення — можливість отримати нерухомість тим працівникам, які мають власне житло в радіусі 30 км. Обов’язковою умовою для надання є факт зруйнування квартири/будинку внаслідок бойових дій чи розташування об’єкта на тимчасово окупованій території.

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Хто має право на службове житло

Взяти участь у програмі підтримки можуть українці до 50 років, які офіційно працевлаштовані на посадах із розділів "Фахівці" або "Професіонали" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. "Охорона здоров’я".

Серед умов подання заявки — робота в сільському чи міському населеному пункті конкретних областей, зокрема Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської або Херсонської.

Норми максимальної площі нового житла становлять: для квартири — не більше 115,5 квадратів незалежно від кількості членів сім’ї, для будинку — не більше 125,5 квадратів. Для участі у програмі медикам необхідно подати відповідну заявку до закладу, в якому вони працевлаштовані.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому девелопери не можуть будувати житлові будинки. На заваді стає відсутність містобудівної документації та генеральних планів населених пунктів. Часто цільове призначення землі не дозволяє зводити на території житлові приміщення.

Також Новини.LIVE розповідали, які об’єкти нерухомості не вийде здати в експлуатацію. Поширеним бар’єром є невідповідність цільового та функціонального призначення землі. Плюс нерідко заборону видають через відсутність дозвільних документів.

медики житло квартира
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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