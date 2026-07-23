Скільки заробляють медсестри в Польщі та Німеччині: актуальні суми у 2026 році

Зарплата медсестри за кордоном. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Станом на липень 2026 року мінімальну зарплату медсестри в Україні не можна порівняти з доходом відповідного працівника в ЄС. За кордоном кваліфікованих фахівців високо цінують, пропонуючи конкурентоспроможну місячну виплату. Ми дізналися, скільки заробляють медсестри у Польщі та Німеччині.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платять на посаді медсестри у двох країнах Європейського Союзу.

Зарплата медсестри в Польщі

Агенція з оцінки медичних технологій та тарифної системи надала звіт з інформацією про доходи працівників. Медіанна зарплата з 1 липня 2026 року перевищує 15 300 злотих брутто на місяць (180 000 грн).

Це сума до вирахування обов'язкових податків і зборів, тобто "на руки" медсестри отримують менше. Загалом їх дохід залежить від кваліфікаційної групи. Актуальні медіанні валові зарплати перебувають у такому діапазоні:

група 2 (посади, що вимагають ступеня магістра і спеціалізації) — 15 305 злотих брутто;

група 5 (посади, що можуть вимагати або не вимагають ступеня магістра) — 12 322 злотих брутто;

група 6 (всі інші медсестри) — 10 920 злотих брутто.

Максимальний дохід сягає 24 000 злотих брутто на місяць (орієнтовно 283 000 грн до вирахування податків). Зазначимо, 1 липня відбулася щорічна індексація зарплат у сфері охорони здоров'я, завдяки чому підвищення грошового забезпечення у 2026 році склало 8,82%.

Зарплата медсестри в Німеччині

Згідно з даними спеціалізованого порталу Medi-Karriere, середній дохід медсестри в Німеччині перебуває на рівні 4 329 євро брутто на місяць (близько 220 000 грн). Одразу після завершення навчання і в перші роки роботи зарплата зазвичай варіюється в діапазоні 3 400-3 700 євро.

"Виплати залежать від професійного досвіду. За колективними договорами зарплати працівників зростають залежно від стажу роботи. Крім того, певну роль відіграє освіта та підвищення кваліфікації", — уточнили фахівці порталу.

Плюс суми змінюються залежно від федеральної землі. Так, середня виплата медсестер у Саксонії становить 4 290 євро брутто, у Нижній Саксонії — 4 534 євро, в Берліні — 4 655 євро, в Саарланді — 4 768 євро на місяць. Також існує розрив у 250 євро між медіанним доходом жінок і чоловіків.

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