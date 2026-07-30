Скільки заплатять за годину роботи в Польщі у серпні: мінімальна сума

Розмір мінімальної зарплати у Польщі у серпні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У Польщі з 1 січня 2026 року підвищили мінімальну заробітну плату. Тепер працівники, які працюють на повній ставці, мають отримувати не менше ніж 4 806 злотих брутто на місяць. Після сплати податків і внесків це приблизно 3 605-3 606 злотих "на руки".

Про те, яку мінімальну суму можна буде отримати в Польщі за годину роботи у серпні, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт уряду Польщі "Gov.pl".

На яку мінімалку розраховувати працівникам в Польщі у серпні

Разом із місячною зарплатою зросла і мінімальна погодинна ставка. У 2026 році вона становить 31,40 злотих брутто за годину. Для порівняння, у 2025 році мінімальна зарплата була 4 666 злотих брутто, а погодинна оплата — 30,50 злотих. Таким чином, за рік виплати зросли на 140 злотих, або приблизно на 3%.

Розмір мінімальної зарплати в Польщі встановлюється на рівні всієї країни — він однаковий для всіх регіонів і не залежить від професії чи міста, де працює людина.

Щороку уряд узгоджує нову суму разом із представниками роботодавців і профспілок. Остаточне рішення має бути ухвалене до 15 вересня, а набуває чинності воно з наступного року.

За останні роки мінімальна зарплата в Польщі суттєво збільшилася. Якщо у 2020 році вона становила 2 600 злотих, то зараз ця сума майже вдвічі більша. Підвищення впливає не тільки на доходи працівників, а й на витрати роботодавців, соціальні виплати та ситуацію на ринку праці.

Для українців, які працюють у Польщі, ці зміни також мають велике значення. Вища мінімальна зарплата впливає на рівень доходів, можливість офіційного працевлаштування та планування майбутнього.

При цьому сума, яку людина отримує після всіх відрахувань, може відрізнятися. Це залежить від особистих обставин — віку, наявності дітей, податкових пільг або виду договору.

Яку мінімалку гарантують медичним працівникам в Польщі у серпні

Для працівників медичної сфери у Польщі діють спеціальні мінімальні ставки. З 1 липня 2026 року вони залежать від посади та рівня кваліфікації:

для стажистів мінімальна зарплата стартує з 8 458 злотих;

для лікарів із завершеною спеціалізацією гарантують понад 12 900 злотих.

Ці правила діють окремо від загальної мінімальної зарплати та мають захищати доходи медичних працівників.

На які договори поширюється мінімальна зарплата

Основна мінімальна зарплата стосується працівників, які працюють за трудовим договором (umowa o pracę). Якщо людина працює неповний день, сума розраховується відповідно до кількості відпрацьованих годин.

Для договорів доручення (umowa zlecenie) діє мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто. Проте договір підряду (umowa o dzieło) зазвичай не підпадає під ці правила, якщо в ньому чітко визначено конкретний результат роботи.

Є і винятки. Мінімальна зарплата не поширюється на деяких самозайнятих осіб, підприємців, які працюють за моделлю B2B, окремі категорії стажерів та учасників спеціальних програм.

Чи поширюється мінімальна зарплата в Польщі на працівників з України

Українці, які офіційно працюють у Польщі, мають такі самі гарантії щодо мінімальної оплати праці, як і польські громадяни. Це стосується як тих, хто працює за спеціальними правилами після 2022 року, так і тих, хто має стандартні дозволи на роботу.

Якщо роботодавець платить менше встановленого законом мінімуму, це є порушенням трудового законодавства. Працівник може звернутися до Державної інспекції праці Польщі або подати позов до суду.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні мінімальна зарплата має велике значення. Цей показник впливає не тільки на оплату праці, а й на розрахунок деяких податків, внесків та штрафів за порушення трудових правил.

Також Новини.LIVE писали, що рівень зарплати у Німеччині часто стає вирішальним фактором під час пошуку роботи. На дохід працівника впливають спеціальність, попит на професію, місто чи регіон та інші умови. Тому бажано знати, у яких регіонах Німеччини у 2026 році можна отримати найвищу оплату праці.