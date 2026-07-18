Скільки треба працювати "в нуль", щоб накопичити на перший внесок по "єОселі"

Як довго потрібно збирати гроші на перший внесок по "єОселі". Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" залишається одним із головних драйверів, які допомагають продавати нові квартири. Однак вибір житла від забудовників, яке підходить під умови програми, поступово скорочується.

Про те, скільки часу потрібно працювати українцям "в нуль", щоб накопичити гроші на перший внесок по програмі "єОселя", розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Скільки коштує найбюджетніша готова однокімнатна квартира в різних містах України

Для забудовників "єОселя" стала ефективним інструментом продажу квартир у будинках, які вже готові або майже готові до заселення.

Щодо цін, то найдоступніша однокімнатна квартира на первинному ринку зараз коштує в середньому:

2,5 млн грн — у Києві;

2,4 млн грн — в Ужгороді;

до 3,1 млн грн — у Львові.

Вартість готових однокімнатних квартир в Україні. Фото: Скриншот/ЛУН

"Саме тут "єОселя" демонструє високу ефективність: ще до введення будинку в експлуатацію формується пул потенційних покупців, завдяки чому залишкові квартири продаються швидко та прогнозовано. Це вигідно як для девелопера, так і для клієнтів", — зазначив генеральний директор будівельної компанії STIKON Анатолій Рагулін.

Скільки часу потрібно відкладати на перший внесок по "єОселі"

Щоб зібрати лише перший внесок на таке житло, киянину із середньою зарплатою потрібно відкласти близько 383 тис. грн. Це майже 11 місяців роботи без жодних витрат.

У Львові ситуація складніша. Тут стартовий платіж становить приблизно 838 тис. грн — це понад два роки і три місяці заробітку.

Скільки років потрібно працювати, щоб придбати квартиру через "єОселю". Фото: Скриншот/ЛУН

Водночас щомісячні виплати за іпотекою по-різному впливають на сімейний бюджет залежно від міста. У Львові кредит може забирати близько 83% середньої зарплати, в Ужгороді — приблизно 75%.

У Києві навантаження нижче — близько 34% доходу. Найменше кредитні платежі відчувають мешканці прифронтових міст — там вони становлять приблизно 22-30% середньої зарплати.

Раніше Новини.LIVE писали, що ветерани, люди з інвалідністю через війну, родини загиблих військових і переселенці можуть отримати житло від держави або грошову компенсацію. Для цього потрібно відповідати вимогам закону та стати на квартирний облік.

Також Новини.LIVE розповідали, що з часом ціни на житло в Україні продовжують зростати, тому купити власну квартиру багатьом стає дедалі складніше. У деяких регіонах вартість квадратного метра в новобудовах за рік збільшилася більш ніж на 20%. Ми з'ясували, де станом на липень 2026 року первинне житло коштує найдорожче.