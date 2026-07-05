Штрафи для рибалок в липні: за які порушення можна втратити гроші та спорядження

За які снасті штрафують рибалок у липні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Влітку 2026 року рибалити в Україні можна лише з дотриманням чинних правил. Якщо їх порушити, справа може закінчитися не тільки штрафом. У деяких випадках у порушника вилучають снасті, човен, змушують компенсувати завдані збитки, а за серйозну шкоду природі навіть можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про те, які способи лову вважаються незаконними в Україні та чому вони заборонені, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Правила любительського рибальства.

Які способи риболовлі під забороною в Україні

У 2026 році продовжують діяти Правила любительського рибальства, які визначають, як можна ловити рибу в Україні. Використання заборонених засобів прирівнюється до браконьєрства та передбачає відповідальність згідно з законодавством. В Україні рибалкам не можна застосовувати:

Хімічні речовини: не дозволяється використовувати будь-які отруйні або присипляючі засоби, які впливають на рибу чи забруднюють воду. Вибухівку та зброю: ловити рибу за допомогою вибухових речовин, боєприпасів чи вогнепальної зброї категорично заборонено. Промислові снасті: для любительської риболовлі не можна використовувати перемети, ятері, неводи та інші знаряддя, призначені для промислового вилову. Електропристрої: електровудки та будь-яке обладнання, яке вражає рибу струмом, також перебувають під забороною, адже вони шкодять не лише рибі, а й усій водоймі. Будь-які рибальські сітки: заборонено користуватися жаберними, ставними та плавними сітками. Вони дозволені лише для промислового рибальства за наявності відповідних дозволів. Колючі знаряддя: не можна ловити рибу острогами, тризубами чи гарпунами. Виняток стосується лише підводного полювання, якщо воно проводиться відповідно до встановлених правил.

Також не дозволяється використовувати різні самоловки, пастки, петлі, капкани та інші механізми, які можуть ловити рибу без участі людини.

Чому ці способи вилову риби заборонені

Такі методи вилову завдають великої шкоди природі. Вони:

руйнують місця нересту;

знищують мальків і рідкісні види риби;

не дають можливості вибирати розмір чи вид улову;

можуть бути небезпечними для людей, які відпочивають біля водойм.

Також через це скорочується кількість риби та погіршується стан водних екосистем.

Яке покарання загрожує порушникам правил риболовлі

За незаконну риболовлю у 2026 році передбачено штраф від 340 до 680 гривень. Крім цього, правоохоронці можуть вилучити заборонені снасті, а іноді навіть човен.

Окремо доведеться компенсувати збитки за кожну рибину, яку було виловлено незаконно. Якщо ж шкода природі буде великою, відповідальність може бути вже кримінальною.

Також законом заборонено не лише користуватися такими снастями, а й виготовляти їх, продавати, рекламувати чи навіть зберігати. За це можуть оштрафувати на 1 700 гривень відповідно до ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.

Посилання на незнання правил не допоможе уникнути покарання. Тому перед риболовлею варто переконатися, що ви використовуєте лише дозволені снасті, стежити за змінами у правилах любительського рибальства та враховувати місцеві обмеження, які можуть діяти на окремих водоймах.

Раніше Новини.LIVE писали, що з настанням літа в Україні все більше людей відпочивають біля водойм і вирушають на риболовлю. У цей час більшість сезонних заборон уже не діє, але рибалкам усе одно потрібно дотримуватися встановлених правил і норм вилову, щоб уникнути штрафів.

Також Новини.LIVE розповідали, що риба в Україні може незабаром подорожчати. Причина — менший вилов анчоусів у світі через кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке нагріває води Тихого океану. Через це виник дефіцит, що може вплинути на ціни в магазинах.