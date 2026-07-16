Штраф до 5 100 грн: що заборонено робити у квартирі та під'їзді в Україні

Молода жінка сидить на сходах у під'їзді будинку, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Власники квартир мають право робити ремонт і облаштовувати житло на власний розсуд, однак це право не є безмежним. Закон дозволяє змінювати внутрішнє оздоблення помешкання, але забороняє втручатися у спільне майно будинку, порушувати правила пожежної безпеки чи створювати незручності для сусідів. У низці випадків за такі дії передбачені адміністративні штрафи.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Який ремонт можна робити без дозволів

Відповідно до норм Цивільного кодексу України, власник квартири може самостійно виконувати косметичний ремонт. Без додаткових погоджень дозволяється:

фарбувати стіни та стелю;

клеїти шпалери;

укладати плитку;

замінювати підлогове покриття;

оновлювати внутрішнє оздоблення приміщень.

Водночас під час перепланування слід враховувати, що не всі конструкції належать виключно власнику квартири. Заборонено самовільно змінювати несучі стіни або втручатися в елементи, які є спільною власністю всіх мешканців будинку.

До такого майна належать, зокрема, міжповерхові перекриття, стояки водопостачання, каналізації та опалення, а також інші інженерні комунікації.

Окремі вимоги стосуються системи опалення. Самостійно переносити, демонтувати чи встановлювати радіатори іншої потужності без затвердженого проєкту не дозволяється.

Чому не можна залишати речі у під'їзді

Ліфти, сходові клітки, коридори, тамбури, технічні приміщення, інженерні мережі та прибудинкова територія є спільною власністю всіх співвласників багатоквартирного будинку.

Саме тому захаращувати місця загального користування особистими речами заборонено. Велосипеди, дитячі візки, шафи, старі меблі та інші предмети можуть перешкоджати евакуації людей під час надзвичайної ситуації та порушувати вимоги пожежної безпеки.

За такі порушення законодавство передбачає штраф:

для громадян — від 1 700 до 3 400 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 3 400 до 5 100 гривень.

Яке покарання загрожує за куріння у під'їзді

Курити не дозволяється у всіх місцях загального користування багатоквартирного будинку. Заборона поширюється на:

під'їзди;

ліфти;

тамбури;

сходові клітки;

інші спільні приміщення.

За порушення цих правил передбачено попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень.

Крім того, якщо тютюновий дим із балкона або через відчинені вікна систематично потрапляє до квартир сусідів і заважає їм користуватися своїм житлом, вони мають право вимагати припинення такого порушення.

Коли не можна шуміти та робити ремонт

Для мешканців багатоквартирних будинків діють правила дотримання тиші.

Заборонено створювати надмірний шум — вмикати гучну музику, голосно співати, кричати чи використовувати інші джерела шуму — з 22:00 до 08:00.

Для ремонтних робіт встановлено окремі часові обмеження. У будні виконувати роботи, що супроводжуються сильним шумом, не можна з 21:00 до 08:00.

У святкові та офіційні неробочі дні проводити шумний ремонт заборонено протягом усього дня, якщо на це не погодилися мешканці сусідніх квартир.

Перед початком ремонту власник або орендар житла повинен завчасно повідомити сусідів про заплановані роботи. Це допоможе уникнути конфліктів і не порушувати вимоги чинного законодавства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям безплатно надаватимуть будиночки в селі. Житло передаватиметься у користування строком на три роки. За взаємною згодою сторін цей термін можна буде продовжити.

Також Новини.LIVE писали, за яких обставин можна втратити житло, отримане в подарунок. Договори дарування квартир, будинків чи іншої нерухомості найчастіше укладають між близькими родичами. Проте у деяких випадках документ можуть визнати недійсним.