Шопінг в Туреччині: як ошукують туристів на базарах та що заборонено вивозити з країни

Що варто знати про покупки в Туреччині. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Відпочинок у Туреччині для багатьох туристів — це не лише море й "все включено", а й покупки на місцевих базарах. Там можна знайти чимало цікавих сувенірів, але разом із вигідними пропозиціями на мандрівників чекають і різні шахрайські схеми.

Про те, як не дати себе ошукати під час шопінгу в Туреччині, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання Interia Kobieta.

Чому краще розраховуватися місцевою валютою

Експерти радять ще до походу на ринок обміняти гроші на турецькі ліри. Якщо розраховуватися доларами чи євро в невеликих крамницях, продавці часто використовують власний курс, який може бути зовсім невигідним. Натомість у великих магазинах, торгових центрах і готелях іноземну валюту зазвичай приймають без проблем.

Як "збити" ціну під час шопінгу

Ще одна особливість турецьких базарів — торг. Початкова ціна майже завжди завищена, тому покупці можуть сміливо просити знижку. Іноді вартість товару вдається зменшити на десятки відсотків.

Але це правило працює лише на ринках і в приватних магазинах. У супермаркетах та мережевих магазинах ціни фіксовані, тому торгуватися там не прийнято.

Туристам також радять не брати товар до рук і не складати його в кошик, поки не дізналися точну ціну. Деякі продавці можуть сприйняти це як згоду на покупку й наполягати на оплаті. Якщо розраховуєтеся карткою, обов'язково перевіряйте суму на терміналі перед підтвердженням платежу.

Які ще пастки чекають на туристів в Туреччині

Обережними варто бути й під час купівлі речей, які виглядають старовинними. Вивозити з Туреччини предмети віком понад 100 років заборонено, і за це можуть виникнути серйозні проблеми із законом. Також не варто купувати великі партії підроблених брендових речей — у багатьох країнах їхнє ввезення може закінчитися штрафами.

На туристичних форумах регулярно з'являються історії про обман. Один із таких випадків стався з туристкою, яка відпочивала в Мармарисі. Спочатку вона купила дві куртки, а потім вирішила придбати ще й дублянку. Оскільки місця у валізі не вистачало, продавець запропонував відправити покупку поштою. Жінка внесла аванс, але після повернення додому посилку так і не отримала.

Спочатку власник магазину пояснював затримку святами, потім перестав відповідати на дзвінки. Пізніше він навіть пообіцяв повернути гроші, але замість цього з туристкою зв'язався нібито його колега і почав вимагати доплатити решту суми. Лише після звернення до консульства жінка дізналася, що стала не першою жертвою такої схеми.

Не варто забувати й про кишенькових злодіїв. На базарах і в людних місцях вони часто користуються натовпом. Туристам рекомендують носити сумку перед собою, а документи, гроші й телефон зберігати у внутрішніх кишенях. Також краще не довіряти незнайомцям, які нав'язливо пропонують допомогу або спеціально створюють метушню.

Що заборонено вивозити з Туреччини

Перед поїздкою додому варто перевірити митні правила. З Туреччини не можна вивозити:

природні мінерали;

вироби зі шкіри диких тварин;

корали та мушлі, знайдені на узбережжі;

предмети історичної чи культурної цінності.

Популярний турецький чай також має обмеження: зазвичай дозволено вивозити не більше одного кілограма на людину.

Крім того, слід враховувати правила країни, до якої ви повертаєтеся. Домашні м'ясні та молочні продукти без необхідних сертифікатів у більшості випадків ввозити заборонено. Якщо порушити ці вимоги, покупки можуть конфіскувати, а власнику доведеться сплатити штраф.

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