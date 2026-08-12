Що таке податкова соціальна пільга і хто може нею скористатися

Люди на улиці міста. Фото: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Деякі українці мають право на пільги в серпні 2026 року. Йдеться про застосування податкової соціальної пільги, яка передбачає зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді офіційної зарплати. Ми розібралися, хто може розраховувати на ПСП і в яких розмірах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 169 Податкового кодексу.

Який базовий розмір ПСП у 2026 році

Податкова соціальна пільга — це сума, на яку офіційно працевлаштована особа може зменшити місячний дохід від одного роботодавця, аби довелося заплатити менше обов’язкових податків. Тобто фактично "на руки" людина отримує більші виплати.

Застосування ПСП поширюється на посадовий оклад, премії, надбавки та лікарняні, проте не стосується доходів від підприємницької діяльності, стипендій чи коштів за умовами цивільно-правового договору.

Розмір базової пільги становить 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи — 1 664 грн у 2026 році. Щоб зменшити оподатковуваний дохід, місячна виплата не повинна перевищувати ПМ, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн — 4 660 грн.

Хто може скористатися ПСП в Україні

Перелік категорій осіб, які можуть скористатися податковою соціальною пільгою, міститься у статті 169 ПКУ. Розміри ПСП станом на серпень 2026 році перебувають на такому рівні:

для українців із двома чи більше неповнолітніми дітьми — 100% на кожну таку дитину;

для одиноких матерів/батьків, вдівців, опікунів і піклувальників — 150% у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

для людини, яка утримує дитину з інвалідністю —- 150% на кожного неповнолітнього;

для українців, віднесених законом до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 150%;

для учнів, студентів, аспірантів, ординаторів — 150%;

для осіб з інвалідністю I або II групи, в тому числі з дитинства — 150%;

для осіб, яким призначили довічну стипендію як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включно з журналістами — 150%;

для учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни — 200%;

для Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу" — 200%;

для учасників бойових дій під час Другої світової війни або осіб, які тоді працювали в тилу, а також для інвалідів I та II групи з числа УБД на території інших країн у період після Другої світової війни — 200%;

для колишніх в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни чи осіб, визнаних репресованими/реабілітованими — 200%;

для осіб, насильно вивезених із території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками — 200%;

для осіб, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, РФ) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року — 200%.

Щоб застосувати податкову соціальну пільгу, необхідно подати відповідну заяву роботодавцю та долучити до неї документи, які підтверджують право на ПСП. Наприклад, про наявність дітей до 18 років, призначення інвалідності, навчання у закладі вищої освіти тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українців може розраховувати на безплатне навчання в автошколі. Пільга поширюється на визначені категорії осіб. Наприклад, на ветеранів війни, звільнених зі служби, членів сімей загиблих захисників, постраждалих учасників Революції Гідності та ін.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські пенсіонери можуть користуватися різними видами державної підтримки. Наприклад, безплатно їздити у громадському транспорті, отримувати знижки або компенсацію за комунальні послуги тощо. Ми зібрали інформацію про всі пільги в серпні 2026 року.