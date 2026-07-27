Сезонна заборона повертається: за що штрафуватимуть рибалок у серпні

Які обмеження запровадять для рибалок у серпні 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

У серпні 2026 року в Україні знову діятиме сезонна заборона на вилов раків. Вона пов’язана з періодом другої линьки цих водних мешканців, коли вони стають особливо вразливими. Тож рибалкам варто бути уважними, щоб не пропустити старт заборони.

Про те, коли в Україні знову можуть запровадити сезонну заборону на вилов раків та які штрафи загрожують рибалкам у цей період, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Коли можуть запровадити заборону на вилов раків в Україні

Як пояснили у Держрибагентстві, саме під час другої линьки раки скидають старий панцир, який заважає їм рости. Після линьки вони залишаються без належного захисту, тому вилов у цей час може негативно вплинути на чисельність їхньої популяції.

"Кожного року з середини серпня по середину вересня відбувається ця друга линька. За нею слідкують наукові профільні установи, які здійснюють свої відповідні дослідження, слідкують за температурою та коригують ці дні, або раніше, або пізніше. Тобто явище щорічне, однак десь може варіюватися", — зазначили у відомстві.

Тобто заборона починається не всюди в один день. Саме тому перед початком риболовлі, у серпні 2026 року, варто перевіряти актуальну інформацію щодо конкретного регіону.

Яке покарання загрожує рибалкам за вилов раків у заборонений період

Рибалкам слід пам’ятати, що за порушення заборони передбачена відповідальність. За незаконний вилов раків:

можуть оштрафувати на суму від 340 до 680 гривень із конфіскацією водних біоресурсів та заборонених знарядь лову;

у випадках грубих порушень, зокрема використання заборонених засобів або вилову великої кількості раків, може наставати кримінальна відповідальність. Вона передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень, конфіскацію вилову та знарядь лову.

Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожного виловленого рака, а якщо дії рибалки завдали значної шкоди природі, — можливе обмеження або позбавлення волі строком до трьох років.

Як дізнатись про початок заборони на вилов раків

У Держрибагентстві закликають рибалок заздалегідь перевіряти актуальні правила у своєму регіоні. Інформацію про початок заборони публікують на офіційному сайті відомства, у його інформаційних каналах, а також на ресурсах територіальних управлінь і рибоохоронних патрулів.

Раніше Новини.LIVE писали, що риболовля для багатьох українців — це улюблений спосіб відпочити влітку. Але мало хто знає, що покарати можуть не тільки за незаконний вилов. Штраф можна отримати навіть за зберігання заборонених снастей, якщо ними ще жодного разу не користувалися.

Також Новини.LIVE розповідали, що до риболовлі у Німеччині ставляться дуже серйозно. Рибалкам потрібно отримати відповідні документи та дотримуватися всіх правил. За порушення можуть виписати великий штраф, а інколи справа може дійти навіть до ув’язнення.