Риболовля у серпні: які 7 видів риб можна ловити в необмеженій кількості

Правила риболовлі в Україні у серпні 2026 року. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Риболовля залишається одним із найулюбленіших видів відпочинку серед українців. У серпні, коли нерестова заборона вже давно завершилася, рибалки можуть спокійно займатись улюбленим хобі. Однак навіть під час любительської риболовлі потрібно дотримуватися встановлених правил, адже за їх порушення передбачені штрафи.

Про те, які 7 видів риб українці можуть ловити в необмеженій кількості та яких правил потрібно дотримуватись рибалкам у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Чернігівський рибоохоронний патруль.

Які обмеження діятимуть для рибалок у серпні

Ловити рибу можна вудками та спінінгами, використовуючи як природні, так і штучні приманки. При цьому на одного рибалку дозволяється використовувати не більше семи гачків загалом.

За чинними правилами, за добу можна виловити до 3 кг риби, а також залишити ще одну рибину, якщо вона перевищує мінімально допустимий розмір. Наприклад:

для сома — 80 см;

для щуки — 50 см;

для судака — 42 см.

Тож кожному любителю риболовлі рекомендують мати із собою засоби для вимірювання довжини та ваги улову. Це допоможе швидко перевірити, чи відповідає риба встановленим нормам.

Які 7 види риб можна ловити в необмеженій кількості у серпні

Для деяких видів риби в Україні добових обмежень за вагою та кількістю немає. У серпні без обмежень можна ловити:

Тюльку. Атерину. Верховодку. Сонячного окуня. Ротаня-головешку. Чебачка амурського. Карликового американського сома.

Для яких видів риби немає добових лімітів на вилов. Фото: Скриншот

Більшість цих риб належить до інвазивних або надто чисельних видів. Вони швидко розмножуються, витісняють місцеву рибу, поїдають її ікру та мальків, а також можуть переносити паразитів і хвороби. Саме тому закон не встановлює для них добових лімітів вилову.

Однак варто пам'ятати, що рибу, занесену до Червоної книги України, ловити суворо заборонено. За такі порушення передбачені великі штрафи.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині не можна просто приїхати на водойму з вудкою й почати рибалити. Для цього потрібно мати спеціальні документи та дотримуватись місцевих правил. Якщо їх порушити, можна отримати великий штраф, а в деяких випадках навіть опинитися за ґратами.

Також Новини.LIVE розповідали, що у серпні 2026 року в Україні знову запровадять тимчасову заборону на вилов раків. Причина в тому, що у період їхньої другої линьки, коли вони особливо беззахисні. Тому рибалкам варто заздалегідь дізнатися про дату початку обмежень, щоб не отримати штраф.