Рибалок попередили про нові обмеження: за що штрафуватимуть з 15 серпня

Правила риболовлі в Україні з 15 серпня. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

З 15 серпня на більшості рибогосподарських водойм України почне діяти сезонна заборона на вилов раків. Обмеження триватиме до 30 вересня та запроваджується для того, щоб зберегти їх популяцію у період другої линьки, коли вони найбільш вразливі.

Про те, які зміни чекають на рибалок в Україні з 15 серпня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Коли стартує заборона на вилов раків у 2026 році

В Держрибагентстві наголошують, що рибалкам варто враховувати, що строки заборони можуть відрізнятися залежно від області. Зокрема, у водоймах Миколаївської та Херсонської областей вилов раків заборонений із 10 серпня до 20 вересня. А на Закарпатті через переважання червонокнижного широкопалого рака його добування заборонене протягом усього року.

Коли заборонять ловити раків у різних областях України. Фото: Скриншот

"Линька є природним і надзвичайно важливим процесом у житті раків. Для того щоб рости, вони змушені періодично скидати свій старий твердий хітиновий панцир. Період формування та зміцнення нового покриву може тривати від одного до півтора місяця", — пояснив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Раки виконують важливу роль у водоймах. Вони очищують дно від органічних залишків, поїдаючи їх, і таким чином є природними санітарами річок та озер. Скорочення їхньої чисельності може негативно вплинути на стан водних екосистем.

Який штраф загрожує рибалкам за вилов раків під час заборони

За порушення встановленої заборони передбачена адміністративна відповідальність. Незаконний вилов раків тягне за собою штраф у розмірі від 34 до 680 гривень.

Крім цього, порушнику доведеться компенсувати завдані рибному господарству збитки. Сума відшкодування становить 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака незалежно від його розміру.

Які правила вилову раків залишаються чинними в Україні до 15 серпня

До початку дії заборони та після її завершення рибалки можуть ловити раків, але лише з дотриманням встановлених правил. Одній людині дозволено використовувати не більше однієї раколовки. Також діє добове обмеження — не більше 30 раків на одного рибалку.

Є й вимоги до розміру улову. У Вінницькому рибоохоронному патрулі наголошують, що залишати дозволяється лише тих раків, довжина яких становить щонайменше 10 сантиметрів. Менших особин необхідно одразу випускати назад у водойму.

Як правильно визначити розмір риби та рака. Фото: Скриншот

Окремо діє ще одна важлива заборона. Ловити раків у темний період доби із застосуванням будь-яких засобів підсвічування не можна. Це правило діє від однієї години після заходу сонця і до однієї години перед його сходом.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато хто думає, що найбільша неприємність на риболовлі — це штраф за порушення правил. Але, збираючись на водойму, важливо подбати не лише про гарний улов, а й про власну безпеку.

Також Новини.LIVE писали, що риболовля — одне з найпопулярніших захоплень українців. Головне — не забувати про правила, адже під час такого відпочинку за їх порушення можна отримати штраф.