Реформа в ЗСУ: які виплати отримають військові, що не підписали контракт

Український військовослужбовець, гроші в гаманці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Міністерство оборони України запровадило нову систему мотиваційних виплат в межах трансформації Сил оборони. Зміни зокрема передбачають доплату 10 000 грн до мінімального окладу військовослужбовців.

У відомстві пояснили, чи отримають надбавку захисники, які не підписали контракт і продовжують службу за призовом, передають Новини.LIVE.

Кому доплатять 10 000 грн до окладу

Нову систему мотиваційних виплат і надбавок регулює постанова Кабінету Міністрів України №768 від 12 червня 2026 року.

"Норми застосовуються з 1 червня 2026 року — тобто всі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні", — зазначили у Міноборони.

Там наголосили, що нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають ті, хто:

підписав мотиваційний контракт;

служить за призовом під час мобілізації;

проходить службу за старим контрактом.

Тобто, вид військової служби ніяким чином не впливає на нарахування мотиваційної надбавки у 10 000 грн.

Скільки отримуватимуть військовослужбовці

Військовим, які перебувають в тилу і забезпечують підрозділи та не отримують бойових винагород, виплачуватимуть додаткову винагороду 10 000 грн на місяць. Таким чином мінімальне грошове забезпечення таких осіб становитиме від 30 000 грн.

Бійцям на фронті нараховуватимуть бойові бонуси за кожен день виконання штурмових дій, а саме:

20 000 грн за добу — відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ;

40 000 грн за добу — штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за відновлення (повернення) позицій або за штурмові дії — виплачується той бонус, що передбачає більший розмір.

Додаткові винагороди за виконання завдань (пропорційно часу виконання завдань протягом місяця), зокрема з управління військами становитимуть:

50 000 грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії;

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

Крім того, поза вищезгаданим лімітом військовослужбовці можуть отримати бонуси за бойові результати. Зокрема це

100 000 грн за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні.

Бонус за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією, становитиме 15 000 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких числах військовослужбовці отримають премії та бойові у червні. Зазвичай це відбувається до 20 числа поточного місяця за минулий. Проте за певних обставин гроші можуть прийти з запізненням.

Також Новини.LIVE писали, які виплати отримують військові при звільненні з армії. Сума залежить від терміну та виду служби. Для офіцерів за призовом діють особливі умови.