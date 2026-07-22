Рахунок на тисячі євро через дерево: за що суворо карають в Німеччині

Штрафи через шкоду природі в Німеччині. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Після переїзду до Німеччини багато українців стикаються не лише з мовними бар'єрами та новими правилами, а й із досить суворими вимогами місцевого законодавства. Деякі порушення можуть коштувати дуже дорого.

Про те, який штраф можна отримати в Німеччині випадково пошкодивши дерево, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Федеральний закон про охорону природи Німеччини.

Який штраф можна отримати в Німеччині через пошкоджене дерево

У Німеччині не можна без дозволу зрізати чи якось шкодити деревам та рослинам, які перебувають під охороною. За такі дії передбачені штрафи. Їхній розмір залежить від того, наскільки серйозно постраждало дерево:

незначні пошкодження — доведеться заплатити від кількох десятків до кількох сотень євро;

за сильне пошкодження або самовільне обрізання дерева, яке охороняється законом, штраф зазвичай становить від 1 000 до 10 000 євро;

якщо ж таке дерево незаконно зрубати, сума штрафу може сягати 50 000 євро.

Точний розмір залежить від федеральної землі, де сталося порушення.

Чи можуть оштрафувати, якщо дерево було пошкоджено випадково

Про один із таких випадків розповіла українка Людмила Русіна, яка проживає в країні як біженка. За її словами, у Німеччині великі штрафи можуть отримати навіть водії, які під час ДТП пошкодили об'єкти довкілля.

Як приклад вона навела історію українця, який випадково врізався автомобілем у дерево. Через це йому довелося заплатити близько 4 тисяч євро.

Людмила пояснила, що міські дерева в Німеччині перебувають під особливим контролем. Кожне з них має власний інвентарний номер, який вказаний на спеціальній табличці.

Якщо дерево зазнало пошкоджень, винуватець аварії повинен не лише сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, а й компенсувати всі витрати, пов'язані з наслідками аварії. Йдеться про:

Демонтаж пошкодженого дерева. Його утилізацію. Висадження нового дерева.

Якщо ж пошкоджене дерево було старим або мало особливу цінність, сума компенсації може зрости до десятків тисяч євро.

Як уникнути великих штрафів в Німеччині

Однак, за словами українки, таких великих витрат часто можна уникнути. Для цього достатньо завчасно оформити відповідний страховий поліс, який покриває подібні випадки.

Саме тому у Німеччині страхування є важливою частиною повсякденного життя. Багато місцевих жителів не економлять на полісах, адже вони допомагають уникнути великих фінансових втрат у непередбачених ситуаціях.

Раніше Новини.LIVE писали, що рибалити у Німеччині можна лише за правилами: потрібно мати документи та дотримуватись чинних вимог. За незаконний вилов риби або порушення норм загрожують великі штрафи, а іноді навіть кримінальна відповідальність.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато українців у Німеччині цікавляться, що буде з їхніми виплатами. З липня 2026 року систему допомоги змінили: замість Bürgergeld запровадили нову підтримку під назвою Grundsicherung.