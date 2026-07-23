Розмір прожиткового мінімуму в Україні: чи варто чекати на підвищення з 1 серпня

Що буде з прожитковим мінімумом з 1 серпня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року в Україні було підвищено розмір прожиткового мінімуму. Саме до цього показника прив’язана значна кількість соціальних виплат і державних гарантій. Через те, що у Верховній Раді періодично з’являються законопроєкти щодо його збільшення протягом року, громадяни цікавляться, чи зміниться прожитковий мінімум з 1 серпня.

Про те, яким буде розмір прожиткового мінімуму в Україні з 1 серпня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яким буде прожитковий мінімум в Україні з 1 серпня

Згідно з 7 статтею закону України "Про державний бюджет на 2026 рік", прожитковий мінімум для однієї людини становить 3 209 гривень на місяць. Для різних категорій громадян діють такі суми:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатні люди — 3 328 грн;

пенсіонери та інші особи, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

Для окремих виплат можуть застосовуватися й інші показники. Наприклад, для доплат людям, які втратили працездатність і проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, у деяких випадках використовується сума 1600 гривень.

Чи можуть підвищити прожитковий мінімум протягом 2026 року

У Верховній Раді раніше реєстрували законопроєкти, які передбачали поступове збільшення прожиткового мінімуму протягом року. Зокрема, документ №15224-5 пропонував поступове підвищення цього показника у 2026 році.

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Втім, цей законопроєкт згодом зняли з розгляду. Подібні ініціативи депутати подають майже щороку, але більшість із них так і не реалізуються. Тому наразі підстав очікувати зміни прожиткового мінімуму саме з 1 серпня 2026 року немає.

Як може змінитись прожитковий мінімум у 2027 році

Попередні розміри прожиткового мінімуму на 2027 рік уряд визначив у Бюджетній декларації. За цими розрахунками, він може зрости до таких показників:

для однієї особи — 3 559 грн;

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для працездатних громадян — 3 691 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 2 878 грн.

Однак ці суми поки що є орієнтовними. Остаточні розміри прожиткового мінімуму на 2027 рік визначатимуть під час підготовки та ухвалення державного бюджету.

Раніше Новини.LIVE писали, що не кожен українець старшого віку може отримувати пенсію. Якщо страхового стажу недостатньо, можна оформити лише соціальну допомогу. Її розмір визначають за прожитковим мінімумом для людей, які не можуть працювати.

Також Новини.LIVE розповідали, що мінімальна зарплата — це найменша сума, яку роботодавець має виплатити за повний місяць роботи. Хоча були пропозиції підвищити її цього року, офіційного рішення про зміни поки що немає.