Входить у вартість квитка: за що не треба доплачувати пасажирам УЗ

Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Потяги Укрзалізниці залишаються одним з найдоступнішим, безпечним та комфортним транспортом. Мандрівники можуть відпочити та виспатися під час поїздки. Мало хто здогадується, що у вартість квитка входить не лише плата за саму полицю та постільну білизну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

За що не треба доплачувати в потягах Укрзалізниці

Напевно найбільша фобія для кожного пасажира — проспати потрібну станцію. Проте в такому випадку мандрівник може повернутись назад, без жодних доплат.

Якщо сталася така ситуація — потрібно звернутися до начальника потягу. Він має скласти відповідний акт, який має продовжити дію вашого посадкового талону. З ним ви зможете повернутися, куди потрібно, на іншому рейсі.

Кожен пасажир в пасажирських потягах має право без доплат:

звернутися до провідника за питною водою або окропом;

отримати базові ліки з аптечки, яка має бути у кожного провідника;

користуватися мікрохвильовкою та холодильником, які знаходяться в службовому купе провідника;

попросити ремені безпеки — їх видають не лише дітям, а й дорослим, які бояться висоти чи не хочуть травмуватися у випадку різкої зупинки потягу.

Крім того, у вартість квитка входять послуги зі страхування. Зокрема, якщо в дорозі пасажир отримає якусь травму та буде потребувати лікування, можна отримати компенсацію.

Пасажиру треба звернутися до начальника потягу, який складе акти про нещасний випадок. З цим документом та квитком треба буде звернутися до страхової компанії.

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