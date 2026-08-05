Високі ризики: українців попередили про небезпеку "лежачих місць" в автобусі

Спальні місця в автобусі. Фото: скриншот, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В розпал літнього сезону українці часто натрапляють на рекламу автобусів зі "спальними місцями". Хоча така пропозиція виглядає дуже привабливою, не варто поспішати бронювати квитки. Така поїздка загрожує вашому життю та здоров'ю.

Про це повідомляє Державна служба з безпеки на транспорті у Telegram, передає Новини.LIVE.

Небезпека спальних місць в автобусі

Українцям за додаткову плату в автобусах далекого та міжнародного сполучення пропонують зручно розмістися на переобладнаному під спальне місце кріслі.

В Укртрансбезпеці попередили, що поїздка в таких умовах загрожує вашому життю та безпеці.

Річ у тім, що автобусні перевезення мають здійснюватися сертифікованими транспортними засобами, конструкція автобусів має відповідати вимогам безпеки, обладнаними засобами активної та пасивної безпеки (сертифіковані пасажирські крісла та ремені безпеки).

Проте в Україні немає сертифікованих автобусів із такими спальними місцями. Так, самовільно переоблаштовані сидіння без належно погодженого переобладнання та сертифікації є незаконними та небезпечними.

"У разі різкого гальмування або маневру на дорозі, настання ДТП або перекидання автобуса, пасажири, які перебувають у лежачому положенні без передбачених конструкцією засобів безпеки, мають значно вищий ризик травмування або загибелі", — попередили в Укртрансбезпеці.

Там закликали перевізників уникати незаконних експериментів, адже вони значно збільшують ризики травмування та загибелі пасажирів. Якщо постраждають пасажири, компанія не лише втратить ліцензію, а буде притягнута до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Укртрансбезпеці додали, що перевізники зобов'язані дотримуватися вимог законодавства щодо державної реєстрації та наявності необхідних дозвільних документів і ліцензій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

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