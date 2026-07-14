Від копібар до магічних посохів: що забувають пасажири УЗ в потягах
Влітку українці частіше мандрують потягами Укрзалізниці. В натовпі пасажирів у вагоні чи на вокзалі під час висадки дуже легко загубити речі. Інколи провідники знаходять цікаві знахідки у вагонах.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.
Дивні знахідки в потягах Укрзалізниці
В УЗ розповіли, що з початком пікового сезону до перевізника щодня звертається щонайменше 100 пасажирів. В компанії додали, що оператори контакт-центру та начальники поїздів "не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців".
Найбільш незвичні знахідки провідників за останній час:
- посох з дерева, оздоблений кристалом;
- віск для вусів;
- пальто для бульдога;
- ошийник з діамантом;
- комбінація Victoria's Secret.
Найчастіше пасажири гублять в потягах:
- навушники та кейси для них;
- окуляри;
- гаманці;
- ключі;
- документи.
Крім того, залізничники повернули маленьким українцям 52 іграшки.
"Капібара і Стіч, чорна пантера Багіра і біла альпака, пожежна машина й динозавр. Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку", — йдеться в повідомленні.
Загалом за рік пасажирам повернули 3200 загублених речей.
В УЗ порекомендували пасажирам бути пильними та перевіряти свої речі у вбиральнях, під подушками та під сидіннями.
Усі загублені речі на вокзалах та у потягах потрапляють у бюро знахідок. Пасажир може заповнити спеціальну форму на сайті перевізника чи зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.
Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.
Також Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.
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