УЗ отримала нові пасажирські вагони: де курсуватимуть

Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Навіть попри війну та постійні атаки Укрзалізниця продовжує оновлювати руховий склад. Перевізник поповнив свій парк ще трьома новими сучасними вагонами. Вони курсуватимуть на найпопулярніших міжнародних рейсах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram, передає Новини.LIVE.

Нові вагони УЗ

В компанії повідомили, що вже наприкінці літа українські родини повертатимуться додому напередодні нового навчального року новенькими вагонами УЗ.

Вони курсуватимуть у складі потягів:

№24/23 Холм — Київ;

№120/119 Холм — Дніпро.

Три нових вагони облаштовані:

системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок;

вбиральнями зі сповивальними столиками; багаторівневим освітленням;

комфортнішими верхніми полицями зі столиками;

індивідуальними розетками;

USB-портами для заряджання гаджетів.

В УЗ також потурбувались про наймолодших пасажирів — у провідників можна попросити дитячі манежі, також доступні шахові набори.

Загалом з початку 2026 року УЗ оновила 21 вагон, всього в рамках державної програми передбачено постачання 100 вагонів — купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Поставки решти вагонів планується до травня 2028 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим дитячий вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Вони призначені для малюків віком від 0 до 8 років та їх батьків. На квитки також діють деякі пільги.

Також Новини.LIVE писали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в серпні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.