Uklon Travel Bus: туристка показала, чи зручно мандрувати у нових автобусах

Поїздка з Uklon Travel Bus. Фото: Threads, Uklon. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Uklon тестує новий сервіс із квитками на автобуси Uklon Travel Bus. З цієї нагоди компанія дарує пасажирам класні знижки та подарунки. Українці вже встигли покататися на брендованих автобусах та поділитися своїми враженнями.

Відповідний допис оприлюднила користувачка mariapidpala в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Чи зручно мандрувати Uklon Travel Bus

Одна із пасажирок доїхала з Києва до Варшави за 499 грн. За її словами, новий сервіс Uklon нічим не гірше інших масових автобусних перевізників.

Дівчина розповіла, що була затримка автобуса через попередній рейс, яка затягнулась на 1 годину 20 хвилин. В підтримці їй запевнили, адже "автобус точно буде". Щоб підняти настрій мандрівникам, Uklon підготував подарунки.

"Нам запізнення зіграло на руку [...] при посадці всім, хто до Варшави, роздали набірчики подарунків (плед, комбуча, дріпи, туш), кому особливо пощастило – ще був павербанк в наборі", — розповіла пасажирка.

Поїздка з Uklon Travel Bus. Фото: Threads

Подарунки Uklon. Фото: Threads

Мандрівниця поділилась, що першопочатково маршрут пролягав через п/п Краківець, але в групах повідомляли там черги на 40+ автобусів/20+годин і його змінили. Завдяки водіям пасажири звернули на прикордонний пункт Грушів-Будомєж, де пройшли контроль за 3 години ( в черзі було кілька автобусів).

"Мені було зручно. Останній ряд — і чомусь місця попереду було багато, навіть поклала чемодан, щоб ноги туди класти. Проте зверніть увагу: на деяких місцях не вистачає місця для колін (наприклад 53-54), тому тут як пощастить. Автобус не новенький, але нещодавно перероблений, сидіння розкладаються, зарядки є (тільки usb)", — розповіла дівчина.

Вона зізналась, що туалет в дорозі працював, але з перебоями, зокрема їм не можна було скористатися на кордоні.

Мандрівниця зазначила, що автобус прибув до аеропорту Варшава-Модлін о 11:50 замість 10:10 по розкладу, тобто без суттєвих затримок.

"За 500 грн, я вважаю, супер поїздка, де ви де такі ціни бачили?? не порівнюйте з умовами приватних перевезень за 200 євро, порівнюйте з фліксбасом", — підсумувала вона.

Іншій туристці Uklon подарував пледик та інші дрібниці. Вона розповіла, що автобус запізнився приблизно на годинку і не було вказано платформу, тому їй довелося трохи понервувати. Їй також було замало місця для ніг і не вистачало підставки для них. Проте дівчина залишилась задоволена поїздкою, і вважає, що за 499 грн ця поїздка була супер.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кого з українців можуть не пустити на територію Польщі. Причин для відмови існує чимало. Найпопулярнішими є прострочення дозвільних документів або паспорта, відсутність мінімальної суми готівки, недостовірні відомості, перевезення заборонених товарів тощо.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.