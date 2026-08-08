Подорож літакок: куди зникають речі, які забирають на контролі в аеропорту

Аеропорт Ференца Ліста в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

У аеропортах діють суворі обмеження щодо речей, які мандрівник може із собою перевозити у ручній поклажі та багажу. Багато пасажирів замислювалося, зникають усі речі, які забирають на контролі безпеки в аеропорту — від парфумів до запальничок та ножиць.

Бортпровідниця Тетяна Іванихіна в TikTok розповіла, що далеко не все з цього переліку йду у смітник, передає Новини.LIVE.

Доля речей, які вилучають в аеропорту

Більшість авіакомпаній дозволяє брати на борт літака предмети повсякденного вжитку — одяг, книги, ручки, папір, навушники, подушки для подорожей та інше. Проте категорично заборонено провозити із собою гострі та легкозаймисті предмети та навіть іграшкові пістолети.

Бортпровідниця розповіла, що звичайні загублені речі на контролі зазвичай передають у бюро знахідок, де вони чекають на свого власника.

Проте вилучені в аеропорту предмети через правила авіаційної безпеки, пасажири вже повернути не можуть.

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"Частину таких речей утилізують, а в деяких країнах можуть після певного часу передавати на благодійність або навіть продавати на спеціальних аукціонах", — розповіла стюардеса.





Вона додала, що зазвичай доля цих речей залежить від конкретного аеропорту та правил конкретної країни.

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