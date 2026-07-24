Ryanair скасовує авіарейси Європою: два мільйони квитків буде анульовано

Літак Ryanair. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair має намір зменшити сотні рейсів до та з однієї з популярних європейських країн. Через підвищення податку на авіаперевезення пасажирів у Бельгії буде скасовано два мільйони місць на зиму та літо 2027 року.

Про це повідомляє The Sun, передає Новини.LIVE.

Ryanair скорочує графік до Бельгії

Зазначається, що авіакомпанія виведе п’ять літаків зі своєї бази в Шарлеруа вже в кінці цього року. Скорочення торкнуться рейсів з аеропортів Шарлеруа та Брюсселя (Завентем).

Рішення про скорочення маршрутів було прийнято через зростання аеропортового збору. Кілька днів тому уряд Бельгії оголосив, що з 1 січня 2027 року розмір збору буде підвищено з 5 євро до 7 євро.

Керівник "Ryanair" Майкл О’Лірі на початку року різко розкритикував плани бельгійського уряду, назвавши їх "безглуздими" та "шкідливими".

"За останні 20 років "Ryanair" стала найбільшою авіакомпанією Бельгії. Цей ріст може легко бути втрачений на користь країн, які скасували подібні податки, зокрема, Швеція, Угорщина, Словаччина та Італія", — сказав він.

Наразі "Ryanair" перевозить 11,6 мільйона пасажирів до та з Бельгії, що робить її найбільшою авіакомпанією, яка здійснює польоти в цій країні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, як Ryanair прокоментував інцидент, коли на одному з його рейсів пасажир ледь не випав з літака через розбите розбив ілюмінаторне скло. Зокрема, представники компанії назвали літак "найбезпечнішим із коли-небудь побудованих". Результати розслідувань будуть оприлюднені за кілька тижнів.