Ручна поклажа Wizz Air, Ryanair та Easyjet у 2026 році: що можна брати у літак

Літак Ryanair та Wizz Air. Фото: Airport Gdansk, ryanair.com. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Подорожувати лише з ручною поклажею здається простим, доки не з’ясуєш, що всі авіакомпанії мають різні правила щодо багажу. Лоукостери встановлюють одні із найсуворіших вимог та можуть підловити вас, стягнувши прихований збір в аеропорту.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

Wizz Air

Кожен пасажир може взяти на борт літака Wizz Air невелику сумку розміром не більше 40 × 30 × 20 см і вагою до 10 кг. Сумка повинна поміщатися під переднім сидінням.

Пасажири також без доплат можуть взяти із собою на борт верхній одяг або ковдру, мобільний телефон, книгу та товари з Duty Free.

Проте мандрівникам доступна платна послуга Wizz Priority. Завдяки їй можна взяти з собою ручну поклажу вагою до 10 кг та розмірами не більше 55 × 40 × 23 см. Ціна залежить від дня тижня, сезону та напрямку та стартує від 17 євро.

Ryanair

Кожен пасажир може взяти на борт невелику сумку чи рюкзак розмірами до 40 x 30 x 20 см. Ручна поклажа повинна поміщатися під переднім сидіння.

Якщо треба взяти із собою більше речей, вам доведеться придбати відповідний тариф. За ручну поклажу розміром до 55 x 40 x 20 см доведеться додатково викласти до 40 євро в додатку, та до 70 євро — в аеропорту.

Easyjet

Пасажирам easyJet дозволяється без доплат брати на борт одну невелику сумку розмірами до 45 × 36 × 20 см і вагою до 15 кг.

Якщо пасажир взяти із собою додаткову сумку чи валізу розміром до 56 × 45 × 25 см — доведеться доплатити за інший тариф. Вартість залежить від попиту, маршруту, дати польоту та часу бронювання.

Найкраще оплачувати багаж заздалегідь, перед польотом в аеропорту доведеться викласти не менше 60 євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.