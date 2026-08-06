Розвернуть на кордоні: які ліки категорично заборонено брати із собою до Європи

Лікарські препарати на кордоні. Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Перед поїздкою до Європи необхідно подбати про найважливіше — здоров'я. Зокрема, в дорогу варто взяти із собою аптечку з усім необхідним. Проте варто пам'ятати, що через деякі препарати у пасажирів можуть виникнути проблеми із прикордонниками.

Про це пише Visit Ukraine, передає Новини.LIVE.

Ввезення ліків до ЄС

Пасажири без проблем можуть брати із собою до Європи ліки без сильно вираженої дії, для придбання яких не потрібен рецепт. Зокрема, знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти та вітаміни.

Проте пасажирам варто пам'ятати про обмеження щодо кількості та вартості препаратів. Зокрема, в більшості країн ЄС можна ввозити до 5 упаковок медикаментів (по 20 таблеток у кожній) на одну людину, а їхня загальна вартість не повинна перевищувати 430 євро (22 205 гривень).

Кожен препарат варто зберігати в оригінальній упаковці та з інструкціями, щоб не викликати у прикордонників зайвих підозр.

Варто пам'ятати, що без лікарських рецептів суворо забороняється провозити психотропні та наркотичні препарати, а також медикаменти із кодеїном та ефедрином. Зокрема, кодеїн та ефедрин міститься в таких популярних препаратах як "Нурофен Плюс", "Кетанова" та "Бронхолітина". Також суворо контролюється ввезення ліків із барбітуратами — "Валокордин", "Барбовал" та "Корвалол".

Пасажирам, яким необхідні рецептурні ліки, варто підготувати певний пакет документів:

копію медичної карти, з необхідними вами ліками, а також схему лікування;

рецепт із підписом і печаткою лікаря на конкретний препарат, назва має бути вказана латиницею;

чек з аптеки, де були придбані відповідні препарати.

Без рецепта прикордонники не дадуть вам ввезти до Європи сильні снодійні, транквілізатори, препарати для лікування ADHD, а також опіоїдні знеболювальні.

Не варто пересипати ліки у окремі контейнери та брати з собою велику кількість — це може викликати підозру у прикордонників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українцям дізнатися про заборону на виїзд за кордон. Обмеження можуть встановити через борги зі сплати аліментів та відкриті виконавчі провадження. Перевірка доступна через застосунок "Дія" та сервіс Opendatabot.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.