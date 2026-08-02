Розбирають "як гарячі пиріжки": як купувати квитки УЗ влітку

Квитки Укрзалізниці. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Влітку придбати Укрзалізниці дуже важко — українці вирушають на відпочинок. Пасажири "полюють" за посадковими талонами одразу зранку та ввечері. Проте є кілька хитрощів, які допоможуть вам "урвати" потрібні квитки.

Корисними лайфхаками поділилась користувачка bohdana.kondratenko в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.

Як "вполювати" квитки УЗ влітку

Мандрівниця порекомендувала брати квитки на поїзд не з того місця, з якого ви їдете, а на одну-дві станції раніше. Річ у тім, що в Укрзалізниці зазвичай білети на довшу відстань починають продаватись раніше.

"З Києва до Перемишля зараз нічого немає. А якщо ми купуємо з Лубен, які на 200 кілометрів раніше Києва, то сюрприз-сюрприз! Берете з Лубен, а підсісти в потяг можете просто в Києві. На гарячій лінії Укрзалізниці сказали, що так можна робити", — поділилась дівчина.

@bohdana.kondratenko розкритий секрет як я завжди купую собі квитки😅✌🏻 але в наступний раз планую ґазувати на Uklon Travel Bus, тим паче там зараз акція і квитки Київ-Варшава можна зловити по 499 грн🫪🫪 @Uklon #рекламаUklon ♬ оригінальний аудіозапис - Бодя

Вона попередила, що такий метод — це не 100% гарантія успіху, тому краще бронювати посадкові талони якомога раніше. Зазвичай квитки треба "ловити" за 20 днів. Продаж відкривається о 8 ранку (для рейсів до Польщі о 9 ранку).

"Ставите собі будильник, дуже швидко присипаєтесь і є варіант нормально їхати. А якщо навіть так "урвати" не вийшло, то вертаємося до методу №1 – за 20 днів він точно працює", — додала туристка.

Щоб викупити квитки із більшою ймовірністю, можна скористатися функцією автовикупу в додатку.

Для його активації потрібно авторизуватися через "Дія.Підпис", внести дані пасажирів, обрати потрібний напрямок та оплатити посадковий талон. Кожен пасажир за один раз може придбати таким чином до 4 квитків.

Автовикуп бронює квитки, які здають інші пасажири, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове та позачергове оформлення проїзних документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в серпні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.