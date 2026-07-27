Ранкові години: в УЗ пояснили важливий нюанс щодр квитків

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

У період літніх відпусток придбати квитки Укрзалізниці стає майже неможливо. Українці "полюють" за місцями одразу після відкриття продажів. Перевізник пояснив, чому квитки зазвичай стають доступними за певний проміжок часу до відправлення рейсу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ в соцмережі Threads.

Коли відкривається продаж квитків УЗ

Під час війни продаж квитків на більшість прямих потягів відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00. Для рейсів до Польщі та зворотно — за 20 діб о 9:00.

Проте квитки на транзитні рейси з'являються в продажі ближче до дат відправлення, найчастіше за 10-1 діб до відправлення поїзда.

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чому відкриваються квитки о 8 ранку по Києву на цілий день, а не як на літак, враховуючи годину.

В УЗ пояснили, що на відміну від літаків, поїзди у спільному графіку підв'язані один під одного шляхом ланцюжка. Саме через цей зв'язок продаж квитків на всі поїзди відкривається одразу з 8 до 9 ранку.

Придбати квитки на потяг пасажир може:

на залізничному вокзалі;

на офіційному сайті або в мобільному додатку Укрзалізниці для android та iOS;

у застосунку Приватбанку.

Для придбання посадкових талонів на міжнародні напрямки необхідно попередньо авторизуватися в Дії та підтвердити свою особу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.

Також Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.