Рамки в аеропорту: Ryanair все частіше змушує туристів доплачувати за багаж

Пасажири скаржаться на Ryanair. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Обурена мандрівниця опублікувала кадри на яких її валіза поміщається в прилад для вимірювання розмірів багажу. За її словами, ірландський лоукостер Ryanair, який є одним з найпопулярніших бюджетних авіакомпаній в Європі, "полює" на комісійні.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

Пасажири скаржаться на Ryanair

Мандрівник обурений політикою популярного лоукостера Ryanair. Його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за перевищення розмірів багажу.

Ryanair стягує кошти за валізу. Фото: X

"Я хочу повернення 75 фунтів (приблизно 88 євро), які сьогодні вдень у аеропорту Манчестера взяв у мене якийсь бездушний чиновник за "негабаритну" сумку, якою я користувалася і з якою ніколи не було жодних проблем саме на цьому маршруті, мабуть, понад 30 разів за останні сім років", — поскаржилася пасажирка.

Вона додала, що контроль Ryanair в аеропорту став у рази суворішим. Персонал компанії прагне у будь-який спосіб отримати свою комісію в розмірі 2,50 євро за сумку.

Бюджетна авіакомпанія попереджала, що її співробітники отримуватимуть більші премії за виявлення багажу, що перевищує дозволені розміри.

У листопаді минулого року розмір винагороди для співробітників на виході з літака було збільшено з 1,50 євро до 2,50 євро (2,16 фунта) за одну одиницю багажу.

"Яку ж чудову аферу для заробітку ви влаштовуєте біля виходу на посадку! Надалі я за будь-яку ціну уникатиму цього маршруту, навіть якщо це означатиме, що доведеться летіти двома рейсами з пересадкою!", — додала туристка.

Хвилю обуренні жінки підхопили й інші користувачі мережі.

"Боюся, що відповіді ти не отримаєш — вони занадто зайняті тим, що висміюють людей, які забронювали місця біля ілюмінатора".

"Літав з Ryanair один раз, краще вже пішки піду, ніж знову переживати таке".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що в міжнародному аеропорту Кишинева побудують додаткові навіси. Ці ангари будуть облаштовані лише на піковий період. Їх мають ввести в експлуатацію вже найближчим часом.