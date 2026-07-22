Потяг та автобус з Києва до Варшави: скільки годин займає дорога та який варіант обрати

Поїздка на потязі та автобусі. Фото: Фото: AUTOLUX/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Через закрите небо українці вимушені вилітати з найближчих аеропортів країн-сусідок у ЄС, найпопулярнішою серед яких залишається Польща. Під час планування поїздок, мандрівники часто сумніваються, чи купувати їх квитки на потяг, чи на автобус.

Новини.LIVE розкажуть, який варіант буде найшвидшим для вас.

Потяг з Києва до Варшави

Між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К. Він відправляється з Києва о 19:36 прямує до станції Варшава Всходня, куди прибуває о 09:33. Дорога займає 14 годин та 57 хвилин.

Один квиток в RIC купе у липні 2026 року пасажиру обійдеться від 5 844 грн.

Митний та прикордонний контроль у поїзді з Києва до Варшави здійснюється безпосередньо у поїзді під час руху. Перевірки проходять без висадки пасажирів на прикордонних станціях, що суттєво економить час у поїздці.

Українські прикордонники разом із польськими органами влади (Straż Graniczna та митниця) по черзі проводять перевірки. Контроль з польського боку зазвичай починаються після перетину кордону або під час руху поїзда на ділянці, що веде до Варшави.

Проходження митного контролю залежить від багатьох факторів та може займати як кілька годин, так і більше, якщо прикордонники будуть проводити додаткові перевірки.

Купівля квитків на потяг Київ — Варшава. Фото: скриншот

Автобус з Києва до Варшави

Між столицями курсують десятки перевізників і на відміну від потягу, пасажир може обрати для себе буквально будь-який зручний час відправлення.

Вартість проїзду в автобусі з Києва до Варшави залежить від місця виїзду та пункт призначення, а таку стану транспортного засобу та умов у його салоні. В липні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 500 гривень, мінімально — 2 400 гривень.

Квитки на автобус з Києва до Варшави. Фото: скриншот

Дорога автобусом між столицями в середньому займає від 14 до 23 годин. Її тривалість залежить від стану дороги та кількості автобусів у черзі на проходження митного контролю.

Хоча для автобусів передбачена окрема спеціальна зона на кордоні, перевірки проходять довше, ніж на авто чи маршрутках. Час може затягнутися, якщо прикордонники вирішать більш ретельно перевірити деяких пасажирів автобуса.

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