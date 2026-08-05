Iberia орендує літак для спостереження за повним сонячним затемненням: явище транслюватимуть онлайн

Iberia транслюватиме сонячне затемнення. Фото: Iberia, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 12 серпня, відбудеться сонячне затемнення. Іспанія буде одним із найкращих місць для спостереження за повною фазою затемнення, коли Сонце почне сідати. Національний авіаперевізник Іспанії Iberia планує орендувати літак для спостереження за повним сонячним затемненням і кожен зможе насолодитися цим неймовірним явищем онлайн.

Про це пише Euronews, повідомляє Новини.LIVE.

Iberia транслюватиме сонячне затемнення

Рейс IB1473, названий на честь астронома Миколи Коперника, вилетить з аеропорту імені Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас" і пролетить спеціальним маршрутом над Паленсією.

Іспанська національна авіакомпанія буде вести пряму трансляцію в соціальних мережах. Кожен зможе спостерігати за цим небесним явищем, не виходячи із власного дому.

На борту перебуватиме група дослідників із проєкту "Шеліос", які зможуть оглянути сонячну корону без атмосферних явищ, що заважають спостереженням із Землі.

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Повне сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, стане першим, видимим з Іберійського півострова з 1912 року. Воно триватиме близько двох хвилин.

Явище також можна буде спостерігати в Гренландії, Ісландії, Лондоні, Парижі, Брюсселі та Лісабоні.

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