Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Популярна авікомапнія Європи транслюватиме рідкісне астрономічне явище

Популярна авікомапнія Європи транслюватиме рідкісне астрономічне явище

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 11:30
Iberia орендує літак для спостереження за повним сонячним затемненням: явище транслюватимуть онлайн
Iberia транслюватиме сонячне затемнення. Фото: Iberia, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 12 серпня, відбудеться сонячне затемнення. Іспанія буде одним із найкращих місць для спостереження за повною фазою затемнення, коли Сонце почне сідати. Національний авіаперевізник Іспанії Iberia планує орендувати літак для спостереження за повним сонячним затемненням і кожен зможе насолодитися цим неймовірним явищем онлайн.

Про це пише Euronews, повідомляє Новини.LIVE.

Iberia транслюватиме сонячне затемнення

Рейс IB1473, названий на честь астронома Миколи Коперника, вилетить з аеропорту імені Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас" і пролетить спеціальним маршрутом над Паленсією.

Іспанська національна авіакомпанія буде вести пряму трансляцію в соціальних мережах. Кожен зможе спостерігати за цим небесним явищем, не виходячи із власного дому.

На борту перебуватиме група дослідників із проєкту "Шеліос", які зможуть оглянути сонячну корону без атмосферних явищ, що заважають спостереженням із Землі.

Читайте також:

Повне сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, стане першим, видимим з Іберійського півострова з 1912 року. Воно триватиме близько двох хвилин.

Явище також можна буде спостерігати в Гренландії, Ісландії, Лондоні, Парижі, Брюсселі та Лісабоні. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

Також Новини.LIVE писали, що в лондонському аеропорту "Гатвік" хочуть суттєво спростити життя пасажирам. Там перепарковувати їх автівки будуть роботизовані системи. Нововведення може запрацювати вже у серпні.

авіарейси літак подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації