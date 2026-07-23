Помічник на вокзалі: в УЗ пояснили, як замовити допомогу з важкиим валізами

Допомога на вокзалі з сумками. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Приємні враження у відпустці чи при переїзді можуть зіпсувати важкі сумки та валізи. Проте на кожному вокзалі України можна скористатися спеціальною послугою. Пасажири можуть замовити допомогу від вокзального помічника Укрзалізниці.

Про це йдеться на офіційному сайті УЗ, передає Новини.LIVE.

Вокзальний помічник УЗ

Працівники вокзалу можуть допомогти у посадці та висадці з вагону, пересуванні вокзалом та перевезенні ваших сумок та валіз.

Послуги вокзального помічника є платними. Зокрема, за кожну одиницю багажу вагою понад 40 кг пасажиру доведеться віддати 55 гривень.

Проте діють пільги. Зокрема, особам з інвалідністю та маломобільним пасажирам вокзальні помічники допомагають абсолютно безкоштовно.

Як отримати допомогу на вокзалі

Щоб замовити помічника на вокзалі:

виберіть "Профіль" — "Мої квитки"; натисніть на позначку "меню" та виберіть "Замовити помічника"; вкажіть, яка саме допомога вам потрібна.

Як замовити вокзального помічника на сайті УЗ. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.