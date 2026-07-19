Польти без обмежень: ЄС скасовує правила, які діяли понад 22 роки

Контроль в аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Рада Європейського Союзу затвердила новий закон, який покращить умови подорожей для пасажирів літаків. З 2027 року мандрівників більше не будуть штрафувати за ці помилки при бронюванні квитків.

Про це повідомляє Daily Express, передає Новини.LIVE.

Нові правила польотів в ЄС

Ця дрібниця змушувала мандрівників витрачати години на листування зі службою підтримки клієнтів. Проте після багаторічних переговорів Європейський парламент нарешті схвалив плани щодо реформування прав пасажирів — вперше з 2004 року.

Заступник голови Комітету з питань транспорту та туризму Віргініюс Сінкєвічюс назвав це рішення "хорошою новиною для всіх, хто літає".

Він додав, що зміни забезпечать "кращий захист для сімей, людей з обмеженою мобільністю та інших, хто цього найбільше потребує".

У нових правилах також зазначено, що заборонено застосовувати політику "no-show" щодо зворотних рейсів. Тобто не можна не можна відмовляти у польоті зворотним рейсом пасажирам, які не сіли на рейс у напрямку до місця призначення.

Авіакомпанії також більше не зможуть стягувати з пасажирів плату за посадку на зворотний рейс.

Родини з дітьми зможуть сидіти в літаках разом без додаткової оплати. Нові правила також поширюються на вагітних пасажирок та осіб з інвалідністю або обмеженою мобільністю, прирівнюючи їх права.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженішіших аеропортів Європи. Він обслужив за 2025 років 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.