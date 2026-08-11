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PKP Intercity запустить нові потяги: чим вони унікальні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 13:30
PKP Intercity запустить надшвидкісні потяги KDP: чим вони вирізняються від звичайних
Потяг PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Польський залізничний перевізник PKP Intercity планує придбати надшвидкісні потяги KDP. Вони розганятимуться до понад 300 км/год. Компанія повідомила, що попередньо схвалила всі чотири пропозиції, подані на тендері іноземними компаніями.

Про це повідомляє Geekweek Interia, передає Новини.LIVE

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Швидкісні потяги PKP Intercity

Зазначається, що компанія PKP Intercity допустила до наступного етапу тендеру всіх чотирьох учасників — PESA разом з Hitachi, Alstom, Siemens та Talgo. Наразі немає жодного фаворита, і всі мають рівні шанси.

Перевізник планує придбати щонайменше 20 надшвидкісних поїздів KDP, що розвивають швидкість понад 320 км/год. Вони курсуватимуть на новій лінії Y.

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Контракт передбачає не лише поставку нових поїздів довжиною до 202 метрів, а й забезпечення їхнього технічного обслуговування протягом 30 років з моменту придбання.

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Наразі PKP Intercity завершує роботу з перевірки отриманих заявок, але відомо, що до наступного етапу будуть допущені всі учасники тендеру.

Що відомо про надшвидкісні поїзди KDP

Надшвидкісні поїзди KDP компанії PKP Intercity мають бути пристосовані до роботи в системах напруги постійного струму 3 кВ, змінного струму 25 кВ 50 Гц, змінного струму 15 кВ 16 2/3 Гц, а їхня довжина не повинна перевищувати 202 метри. Обшивка нових електропоїздів має бути виготовлена з алюмінію.

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PKP Intercity планує отримати перші два поїзди KDP через п’ять років після підписання договору. Усі 20 одиниць мають бути поставлені протягом 7 років з дати укладення договору.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Eurostar запускає перший прямий потяг до світової столиці діамантів. Рейс має скоротить дорогу з 3 годин 15 хвилин до 2 годин 41 хвилини. Новий напрямок буде доставляти пасажирів вже з початку цієї зими.

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Також Новини.LIVE писали, в якій ще країні з'являться потяги на основі японської технології "Сінкансен". Вони курсуватимуть по одному з найважливіших залізничних коридорів. Вони будуть облаштовані всіма зручностями для пасажирів — від зручних сидінь до додаткового простору для багажу.

Польща подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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