Паспорт, квиток і переноска: що мають знати власники тварин перед поїздкою УЗ

Котик мандрує потягом УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Плануючи поїздку власники тварин повинні подбати про своїх улюбленців. Зокрема, в Україні вже рік діють нові правила перевезення чотирилапих в потягах Укрзалізниці.

Про це розповіла пресслужба УЗ, передає Новини.LIVE.

Маленькі тварини (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці)

За правилами перевізника, маленькі тварини (коти, папуги, собаки до 45 см у холці та інші) можуть перебувати в купе без переноски, якщо пасажир викупив усі місця в купе.

Для перевезення тварин пасажири можуть використовувати не лише жорсткі контейнери, а й сучасні сумки чи рюкзаки-переноски з водонепроникним дном.

Великі собаки (вище 45 см в холці)

У швидкісному поїзді Інтерсіті+ великим собакам дозволяється подорожувати за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Під час поїздки тварина має перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них.

У вагонах "Люкс" та міжнародних вагонах RIC власник може подорожувати зі своїм улюбленцем лише за умови викупу всього купе.

Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно подорожувати в усіх типах вагонів незалежно від розміру, проте обов’язкова наявність повідку та в наморднику.

Власника і великих і великих тварин необхідно мати при собі ветеринарні документи, квиток на тварину. Великих собак потрібно тримати у повідку і наморднику протягом усієї поїздки.

Якщо в когось з пасажирів є алергія на шерсть тварин — поїзна бригада, за можливості, запропонує інше місце.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в серпні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.