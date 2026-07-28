Пасажир Ryanair ледь не загинув в літаку: чи виплатила компанія компенсацію

Розбитий ілюмінатор Ryanair. Фото: Ryanair, Threads. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Пасажир бюджетної авіакомпанії Ryanair, який нещодавно ледь не загинув у авіарейсі, розповів про компенсацію, яку йому запропонував авіаперевізник. Мандрівника просто у повітрі частково витягнуло назовні через розбите в ілюмінаторі літака.

Про це пише The Independent, передає Новини.LIVE.

Компенсація Ryanair пасажиру, який ледь не загинув під час польоту

61-річний Любіса Карович отримав травми шиї та плеча після того, як 10 липня під час польоту FR1879 з Салонік (Греція) до Меммінгену поблизу Мюнхена (Німеччина) на висоті 6000 метрів розбилося вікно ілюмінатор літака.

Його врятувала дружина Світлана Грковіч. Їй довелося силоміць затягувати чоловіка назад у салон літака, оскільки він кілька разів втрачав свідомість.

Нині постраждалий пасажир змушений носити шийний корсет щонайменше шість тижнів. За його словами, після інциденту з ним не зв’язувався жоден представник компанії Ryanair.

"Ми отримали лише електронні листи на адресу мого сина, який бронював наші квитки, з запитанням, чи хочемо ми перебронювати квитки, та запитанням, як я себе почуваю. Але ніхто з компанії не зв’язався зі мною безпосередньо, навіть не зателефонував, щоб висловити хоч якусь турботу", — сказав він.

Після інциденту літак Boeing 737 повернувся до аеропорту Салонік, де його зустріли медики та карета швидкої допомоги, яка доставила пасажира до лікарні.

Свідки розповіли, що перед тим, як розірвалося вікно, вони почули гучний вибух, "ніби лопнула шина".

Фінансовий директор Ryanair Ніл Сорахан зазначав, що служба підтримки клієнтів компанії активно підтримує зв’язок із родиною Грковіч з моменту інциденту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Ryanair оцінив безпеку літака, в якому стався гучний інцидент і ледь не загинув пасажир. Там запевнили, що увесь флот перебуває у відмінному технічному стані, а наш екіпаж має чудову підготовку. В той же час гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що літак зазнав пошкоджень внаслідок зіткнення зі стороннім предметом.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.