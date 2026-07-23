Одна з країн ЄС боротиметься з водіями-порушниками та заторами за допомогою технологій

Камери на дорозі. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Поліція Греції запустила нову платформу управління дорожнім рухом. Вона була запроваджена для того, щоб поліпшити транспортний потік та прискорити реагування на дорожні інциденти в межах афінської агломерації.

Про це пише ekathimerini.com, передає Новини.LIVE.

Нова дорожня система у Греції

Система під назвою "Traffic Commander" об’єднує дані в режимі реального часу, отримані з дорожніх камер, дронів, дорожніх датчиків, звітів про ДТП та інформації про погодні умови.

За словами представників влади, платформа призначена для швидшого виявлення заторів, покращення координації дій дорожньої поліції та скорочення затримок після ДТП чи інших перешкод у русі.

"Traffic Commander" підключена до регіонального центру управління дорожнім рухом Аттики, що дозволяє владі регулювати роботу світлофорів у режимі реального часу. За потреби оператори можуть задіяти систему "зеленої хвилі", синхронізуючи світлофори для забезпечення безперервного зеленого сигналу на ключових маршрутах та розвантаження заторів.

Платформа підтримує новостворений підрозділ дорожньої поліції Аттики, до складу якого входять 135 спеціально підготовлених диспетчерів дорожнього руху та керівників оперативних груп на місцях, яким допомагають 15 сертифікованих операторів дронів, що забезпечують спостереження з повітря в режимі реального часу за завантаженими дорогами та місцями ДТП.

Патрульні автомобілі та мотоцикли відстежуються в режимі реального часу, що дає можливість керівництву перерозподіляти співробітників у випадку зміни дорожньої ситуації.

Система також враховує дані про погоду, що допомагає органам влади ефективніше реагувати на обставини, які можуть спричинити перебої в дорожньому русі.

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