Новий залізничний маршрут Європою з'єднає три країни: які міста охоплює
У липні 2027 року почне курсувати пілотний маршрут TGV INOUI. Він з’єднає бельгійський Брюссель із французьким Страсбургом та швейцарським Базелем.
Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.
Новий потяг TGV INOUI у Європі
Пілотний проєкт передбачає курсування поїзда TGV INOUI у вихідні дні. Час у дорозі між столицею Бельгії та швейцарським містом Базель становитиме приблизно п’ять з половиною годин.
Поїзд курсуватиме тричі на тиждень. Відправлятиметься з Брюсселя приблизно о 7:00 ранку у п’ятницю, суботу та неділю.
Прибуття до Базеля заплановано приблизно на 12:30. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься приблизно о 14:00 і прибуватиме до Брюсселя близько 19:00.
Поїзд зупинятиметься на станціях:
- Лілль-Європа;
- станція TGV в аеропорту Париж-Шарль де Голль;
- Шампань-Арденни TGV;
- Мез TGV;
- Лотарингія TGV;
- Страсбург;
- Базель.
Очікується, що квитки надійдуть у продаж навесні 2027 року.
Раніше Новини.LIVE розповів, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.
Також Новини.LIVE писали, що в Німеччині ввели нові обмеження. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь на вокзалах. Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу.
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