Не беріть це у валізу: дрібниця, через яку виникнуть проблеми в аеропорту

Туристи поспішають на свій рейс літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Підготовка до літньої відпустки може здаватися нескінченним списком справ. Проте одна недорога річ, яку багато мандрівників зазвичай кидають у валізу, може бути конфіскована ще до посадки в літак. Через неї в туристів можуть виникнути проблеми із прикордонниками.

Про це повідомляє Daily Express, передає Новини.LIVE.

Що не варто брати у валізу

Найпопулярніші авіакомпанії Європи суворо забороняють пасажирам брати з собою на борт святкові хлопавки. Попри те, що вони виглядають цілком безпечними, їх використання заборонено на переважній більшості комерційних рейсів.

Хлопавки часто випадково потрапляють у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми.

Відповідно до правил авіаційної безпеки до них застосовуються ті самі вимоги, що й до інших заборонених вибухонебезпечних матеріалів.

Вони коштують копійки, але їх ні в якому разі не можна класти ні в ручну поклажу, ні в зареєстрований багаж. Прикордонники після обшуку їх конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

Правила безпеки в аеропортах можуть дещо відрізнятися залежно від країни та авіакомпанії, проте вимоги щодо перевезення небезпечних речовин суворо дотримуються в усій авіаційній галузі.

Пасажирам перед польотом варто ознайомитися як з правилами перевезення багажу своєї авіакомпанії, так і з офіційними рекомендаціями уряду.

Перевірка багажу перед виїздом до аеропорту допоможе уникнути зайвих затримок, додаткових перевірок безпеки та інших неприємностей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.