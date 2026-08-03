Найшвидші у світі: де ще в світі курсуватимуть знамениті японські "Сінкансени"

Потяг Hitachi Toshiba Supreme (HTSC). Фото: Toshiba, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Консорціум Hitachi Toshiba Supreme (HTSC) поставив до Тайваню перший високошвидкісний поїзд. Він створений на основі японської технології "Сінкансен".

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нові швидкісні потяги у Тайвані

Новий поїзд N700ST складається з 12 вагонів. 12 таких потягів замовив перевізник Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) у 2023 році.

Потяги почнуть курсувати до кінця 2028 року на головній північно-південній залізничній лінії, яка з'єднує Тайвань із Тайбеєм і Гаосюном. Орієнтовна вартість проєкту складає 124 млрд ієн.

Нові поїзди дозволять збільшити пропускну здатність у години пік приблизно на 25 відсотків. Вони курсуватимуть по одному з найважливіших залізничних коридорів Тайваню.

Потяги N700ST створені на базі моделі "Сінкансен" N700S, що експлуатується компанією "Central Japan Railway Company", та адаптовані до Тайвані.

Кожен потяг має довжину приблизно 300 метрів і зможе розганятися аж до 300 км/год. У тяговій системі використовуються компоненти на основі карбіду кремнію (SiC) та сучасні системи охолодження, що зменшують енергоспоживання та вагу обладнання.

Потяги також будуть оснащені резервною акумуляторною системою, яка дозволить потягу переміститися в безпечну зону у разі відключення електроенергії та забезпечить підтримку основних функцій на борту.

В салоні будуть всі комфортні умови для пасажирів: вдосконалені сидіння, розетки біля кожного сидіння, сучасні інформаційні системи з РК-екранами, а також додатковий простір для багажу.

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