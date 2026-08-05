На маршрути Києва вийшли нові сучасні тролейбуси: який вигляд вони мають

Нові тролейбуси в Києві. Фото: КМДА. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

В Києві продовжують оновлювати громадський транспорт. На міські маршрути вийшли ще 8 нових сучасних тролейбусів. Вони адаптовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

Нові тролейбуси в столиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця продовжує оновлювати громадський транспорт і підвищувати його доступність. Зокрема, сьогодні, 5 серпня, на міські маршрути вийшли ще 8 нових сучасних тролейбусів.

Перші 8 нових тролейбусів почали курсувати Києвом ще у червні.

"Довжина тролейбусів — 12 м. Транспорт обладнаний пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Є інформаційне табло, система кондиціонування та опалення, камери відеоспостереження, система озвучення зупинок, енергоощадне LED-освітлення", — розповів Кличко.

Нові тролейбуси в Києві. Фото: КМДА

Салон нових тролейбусів в Києві. Фото: КМДА

В КМДА повідомили, що нові тролейбуси було придбано за договором між КП "Київпастранс" і ТОВ "Політехносервіс".

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштував громадський транспорт у Львові у в другій половині XIX століття. Тоді пасажирів розвозили у справах фіакри та дрожки із кіньми. Кожен житель мав можливість обрати екіпаж на свій гаманець.