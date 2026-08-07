Модернізований потяг Запоріжжя – Перемишль: які умови для пасажирів

Купе у потязі 032П Запоріжжя – Перемишль. Фото: УЗ, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Попри війну та постійні атаки Росії, Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Зокрема, українці нині мають можливість мандрувати країною на сучасних флагманських потягах. Досвідчена мандрівниця показала умови у потязі 032П Запоріжжя – Перемишль в купе в вагоні з кондиціонером.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки talko13_ у соцмережі TikTok.

Купе у потязі 032П Запоріжжя – Перемишль

Пасажирка показала свою першу поїздку у модернізованому потязі, який вже був оновлений під час війни. Вона залишилась у захваті від комфортних умов у вагоні.

У кожному купе на дверях є дзеркало, за допомогою якого можна привести себе до ладу. Зверху над дверима розташована панель, на якій розміщено пульти управління з сенсорними кнопками для регулювання світла, нічної підсвітки, блокування дверей, кнопки виклику провідника та індикатором зайнятості туалету.

Мандрівниця показала, що у купе доволі просторо. Зокрема, прибрали третю полицю для багажу над другою та додали відстані між місцями. Також на верхніх полицях є обмежувачі, які не дадуть мандрівникам серед ночі впасти.

Кожному пасажиру видається комплект запечатаної постільної білизни, можна скористатись вішаками. за необхідності можна вкритися додатковою ковдрою. Також під нижніми полицями достатньо місця для багажу.

Для пасажирів верхніх та нижніх полиць облаштовані всі зручності — розетки, ліхтарик для читання, панель регулювання світла, а також зручна полиця для речей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця втрачає контроль над пасажирами. Зокрема, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, інші залишаються "невидимими". Через це перевізник не бачить реальної картини попиту, а також втрачає частину прибутку.