Менше годин очікувань на кордоні: Україна і Польща запроваджують нові правила

Потяг Укрзалізниці до Польщі. Фото: Укрзалізниція. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Перетин кордону з Польщею стане більш комфортним та зручнішим для пасажирів. Уряд розпочав експериментальний проєкт, в рамках якого митники зможуть проводити перевірки не лише під час руху поїздів, а й під час їхньої стоянки на окремих станціях.

Про це йдеться в постанові № 921, якою Уряд вніс зміни до пункту 5 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо особливостей організації та здійснення прикордонного та митного контролю під час руху пасажирських поїздів, передає Новини.LIVE.

Спрощення перетину кордону з Польщею

Зазначається, що проєкт працюватиме на міжнародних залізничних маршрутах з Польщею через дві прикордонні станції:

Ягодин (контроль буде проводитись під час руху поїздів на ділянці Ковель — Ягодин — Ковель);

Мостиська-2 — митники перевірятимуть пасажирів під час руху поїздів на ділянці Львів — Мостиська-2 — Львів.

Відповідно до документа, митний та прикордонний контроль може проходити і під час руху потягів, і під час стоянки на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів та Ягодин.

Усі процедури будуть проводитися відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, які переміщуються через державний кордон України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке майно конфіскують на кордоні та хто може ним розпоряджатися. Вилученню підлягає контрабанда, незадекларовані товари, підроблена продукція тощо. Ці речі можуть утилізувати, безплатно передати іншим особам або знищити.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.