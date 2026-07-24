Мало хто знає: стюардеса назвала найкращі місця в економкласі

Салон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Emirates. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Більшість пасажирів докладають чималих зусиль, аби зробити свій політ якомога комфортнішим. Стюардеса поділилася порадами, як обрати найкращі місця в літаку.

Про це повідомляє Daily Express, передає Новини.LIVE.

Найкращі місця в літаку

Стюардеса Сандра Дженні Квон детально розповіла, як вона визначила найкращі місця в економічному класі.

"По-перше, середні місця жахливі. Задні ряди в кожному секторі не відкидаються. Я не висока, мені не потрібні ці аварійні місця. Крім того, там немає де покласти особисті речі. А ще там такі неміцні сидіння та столики", — сказала вона.

Бортпровідниця пояснила, що авіакомпанії спочатку автоматично заповнюють передню частину літака, щоб забезпечити "рівномірний розподіл пасажирів", і ймовірність того, що у вашому ряду буде вільне місце, набагато вища, якщо ви сидите в задній частині салону.

Вона порекомендувала обирати задні місця, проте застерегла від помилки.

"Місця біля туалету справді смердять — я рекомендую залишати п’ять рядів між собою, щоб опинитися в "безпечній зоні", — додала вона.

Щоб не просити людей посунутися під час польоту для того, щоб, наприклад, скористатися туалетом, краще одразу виключати всі місця біля вікна.

Бортпровідниця додала, що в тому випадку, якщо ви плануєте смачно поїсти в літаку, краще обирати передні місця. Річ у тім, що страви зазвичай подають від передньої частини салону до задньої, і таким чином у вас більше шансів отримати улюблене блюдо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Він обслужив за 2025 років 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.